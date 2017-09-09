إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | تنام على أساس أنها امرأة وتستفيق كرجل
المصنفة ايضاً في: منوعات

تنام على أساس أنها امرأة وتستفيق كرجل

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 26
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

تنام على أساس أنها امرأة وتستفيق كرجل

تعيش امرأة بريطانية حياة مزدوجة، حيث تتوجه إلى السرير مساء كل يوم، وهي لا تعلم إن كانت ستستيقظ كذكر أو أنثى في صباح اليوم التالي.

 

ولدت تابيثا داونز كينغ (20 عاماً) كفتاة، وكانت كغيرها من بنات جنسها، تحب وضع المكياج وارتداء الكعب العالي، لكن مع الأيام، بدأت تشعر أنها تملك شخصية أخرى بداخلها، وترغب في أن تعيش حياة الذكور من وقت لآخر، وتحاول أن تتقمص شخصية رجل، من خلال ارتداء ملابس ذكورية، ورسم شارب على وجهها.

 

وتطلق تابيثا على نفسها اسم تيت عندما ترغب بأن تكون رجلاً، وتسير في الشارع، وهي ترتدي ملابس الرجال، مثيرة استهجان المارّة، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال استخدام الحمامات العامة المخصصة للذكور، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

وكانت هذه الازدواجية في حياة ثابيتا سبباً في حرمانها من الحصول على وظيفة ثابتة، وتقول "كل صباح أحتاج إلى عدة دقائق، قبل أن أقرر فيما إذا كنت ثابيتا أو تيت، الأمر يعتمد في الواقع كيف هو شعوري، ويمكن أن أبدل من جنس إلى آخر خلال اليوم".

 

وتضيف ثبيتا "يبدو الأمر عصيّاً على الفهم لدى الكثيرين، ولكن لماذا يتم الحكم على الشخص من خلال صفاته الجسدية. غير أنني لا أدعي أن الأمر سهل بأن تكون امرأة ورجلاً في نفس الوقت، خاصة وأن الناس لا يدركون معنى ن يكون الشخص ذو جنس متغير".

 

وتتابع "لقد تم تجاهلي في المئات من الوظائف، وحتى أنني تعرضت للضرب في بعض المرات، لكن ذلك جعلني أكثر قوة، ولن أغير ما أنا عليه مهما كان الثمن".

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)