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كانا يستعدان للزفاف لكنها رحلت في حادث سير أليم.. شاهد رجل يتزوج من حبيبته المتوفاة وهي في نعشها
رغم وفاتها في حادث سير قبل أيام من موعد حفل الزفاف، أصر رجل تايواني على إقامة حفل زفافه مع حبيبته وهي داخل نعشها.
أقام تساي شانغ تشن (30 عاماً) حفل زفافه رغم وفاة عروسه تشن يي تشي (23 عاماً) في حادث سير في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وقد أقيم حفل الزفاف في مسقط رأس العروسين في مدينة يوانلين غربي تايوان، حيث حضر الزفاف أفراد عائلة العروسين ومجموعة من أصدقائهما، وقام شانغ بوضع خاتم الزواج في إصبع عروسه المسجاة داخل النعش.
وقال شانغ تشن الذي يعمل سائق شاحنة، بأنه التقط صوراً برفقة عروسه المستقبلية قبل أيام من زفافهما، إلا أن الأقدار لم تشأ أن يتم زواجهما حيث خطف الموت عروسه في حادث سير أليم.
من الجدير بالذكر أن هذا الزفاف الذي يعرف باسم "مينهون" أو زفاف الشبح، قد تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد، وحظي باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.
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