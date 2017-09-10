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في اليابان.. البدانة ممنوعة

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: ساسة بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 133
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في اليابان.. البدانة ممنوعة

هل سبق وأن شاهدت رجلًا أو سيدة يابانية يتميزون بالبدانة؟ غالبًا لا. فمن غير القانوني أن تكون بدينًا في اليابان. في عام 2009، وضع المشرعون حدًا أقصى لمقاس الخصر، بمعنى أن كل رجل عمره أكثر من 40 عامًا يجب ألا يكون لديه خصر يزيد على 33.5 بوصة (85 سنتيمتر)، ولا يمكن لأي امرأة أن يزيد مقاس خصرها عن 35.4 بوصة (90 سنتيمتر).

 

يبدو هذا القانون غريبًا على البلد التي قدمت لنا مصارعي السومو، تلك الرياضة التي تتطلب رجالًا ضخامًا لممارستها، ولكن، ماذا يحدث إذا تجاوز شخص ما الحد المسموح؟ على الرغم من أنها ليست جريمة جنائية، فإن الشخص، الذي يتعدى مقاس خصره الحد، سيتم إعطاؤه توجيهات غذائية إذا لم يفقد الوزن بعد ثلاثة أشهر، وإذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن حتى بعد ستة أشهر، سيتم إعادته إلى مدرسة إنقاص الوزن.

 

ومع ذلك، تختلف المعايير بالنسبة للشركات والحكومات المحلية، فإذا أخفقت شركة أو حكومة محلية في تخفيض عدد موظفيها الذين يعانون من زيادة الوزن، فسوف تفرض عليهم عقوبات مالية. وقال نيك، أكبر صانع للكمبيوتر فى اليابان، إنه قد يتكبد 19 مليون دولار من العقوبات إذا لم يحقق أهدافه.

المصدر: ساسة بوست

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