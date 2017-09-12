بالفيديو...سمك السلور يغزو شوارع فلوريدا

انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سمك السلور وهو يسبح في شوارع فلوريدا

ويوضح الفيديو الأضرار التي لحقت بالمدن جنوبي الولايات المتحدة، فالأسماك تسبح بكل هدوء في شوارع فلوريدا.

Catfish Swims Down The Street In Marco Island, Florida - WINK pic.twitter.com/b3rCJB5Zzs — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2017

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية أن إعصار "إرما" انخفض من الدرجة الرابعة إلى الثالثة مع اقترابه من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية بما فيها ولاية فلوريدا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 185 كم / ساعة.

ووفقا لتوقعات السلطات، يمكن أن يعاني أكثر من 30 مليون شخص من الإعصار. ويمكن أن يتم إجلاء أكثر من 6.3 مليون شخص من سكان فلوريدا، ويعيش حوالي 114 ألف شخص في 500 ملجأ مؤقت.

ويعتقد الخبراء، أن إعصار "إرما" أقوى من نظيره "هارفي"، الذي ضرب ساحل تكساس في أواخر أغسطس/آب، وأدى إلى فيضانات كارثية.