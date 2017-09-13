بالفيديو...مذيع ينتقم من ضيفته بتمزيق فستانها على الهواء مباشرة

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قام مقدم برامج إسباني بتمزيق فستان ضيفته على الهواء مباشرة خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

ويظهر مقطع الفيديو، مقدم البرامج خوان ميديو وهو يمزق فستان ضيفته إيفا رويز بواسطة مقص، في حين أفادت القناة التلفزيونية بان رويز أقدمت في وقت سابق على تمزيق بنطلون ميديو في إحدى المناسبات، في حين اعترف خوان بانه أراد الانتقام والرد بالعمل ذاته.