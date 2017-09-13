بالفيديو.. معلم ينقذ طالبة من الانتحار بأعجوبة

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أنقذ معلم طالبة كانت تنوي الانتحار بإلقاء نفسها من فوق مبنى مكون من 17 طابقا في مدينة دويون بمقاطعة قويتشو، جنوب غربي الصين.

وأظهر فيديو الفتاة، وهي تقف على حافة المبنى وتهدد بالقفز. وقد وصل رجال الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث، إلا أن الفتاة طالبتهم بالتراجع.

وفي وقت لاحق، وصلت عائلة الفتاة والمعلم وزملاؤه إلى الموقع، بعد ساعة تقريبا، وبذلوا قصارى جهدهم لثنيها عن القفز. ومع ذلك، تجاهلت مناشداتهم.

ومع مرور ساعة أخرى، قرر معلمها الاقتراب منها وعرض عليها الشرب من زجاجة مياه. وفي تلك اللحظة، أمسكها بقميصها وسحبها إلى مكان آمن فوق سطح المبنى.

ووفق مصادر داخلية، فإن الفتاة تعاني من الاكتئاب. ويجرى حاليا تحقيق لمعرفة سبب محاولتها الانتحار.