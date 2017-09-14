في مشهد نادر.. عروس ترضع طفلها أثناء زفافها

في واقعه نادرة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، أقدمت عروس على إرضاع طفلها أثناء حفل زفافها .

وفي التفاصيل، قامت دانيلي كاتسو (24 عاماً)، من كويابا في البرازيل، بإرضاع طفلها الصغير كاو البالغ من العمر 3 أشهر خلال حفل زفافها من كالي ريوس (26 عاماً).

وتظهر الصور العروس أثناء استكمال تجهيزها وهي ترضع طفلها، كذلك وهي مرتدية فستان الفرح وبجانبها العريس الذي بدا مسروراً، وفي لقطة أخرى يظهر العروسان وهما يحتضنان الطفل بسعادة غامرة.

وكانت المصوّرة مونيكا كارفاليو، التي وثّقت هذه اللحظة المميزة، قامت بنشر صور الزفاف على انستقرام وأرفقتها بتعليق معناه أن النساء يستطعن إرضاع أطفالهن بغض النظر عن الوقت أو المكان.