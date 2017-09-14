- في مشهد نادر.. عروس ترضع طفلها أثناء زفافها
- اعرف صفاتك من نوع الشوكولاتة المفضلة لديك
- بعد خلعها الحجاب.. هكذا حضرت سهير رمزي إلى عزاء والدة صديقها!
- هل تريد معرفة شكل أجدادك الأوائل؟ تقنية تصنع صورتهم باستخدام الجينات.. وهكذا سيكتشف هاتفك الأمراض
- بالفيديو.. معلم ينقذ طالبة من الانتحار بأعجوبة
- الإعصار هارفي "يجلب" مخلوقا مرعبا.. والعلماء في حيرة
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- توقعات الأبراج ليوم September 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
- فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا
- صافي احتياطي المركزي ايجابي ويؤمن التغطية الكافية للاستقرار المالي.. الهندسات المالية ساهمت في دعم الأسعار والاستهلاك وتعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية
- الحريري: تفهم لتضمين أي اتفاق عودة النازحين
- الحريري: لبنان محطة لإعمار سوريا... والأمــن والإنتخابات يتصدّران
- الحريري أنهى زيارة «استراتيجية» لروسيا بلقاء بوتين
- الحريري يطلب وساطة موسكو لحل أزمة النازحين
- التيّار والقوات: القصة التي لا تنتهي فصولها
- لبنان والجار الروسي: حسابات الدور الكبير
- الرحيل الصعب!
- «القاعدة» تحاول العودة مع حمزة بن لادن!
- القضية الفلسطينية
- الكرسي النيابي يؤرق جزين: استقالة هيئة التيار الوطني الحر
- لماذا قرّر الأمير تميم زيارة أنقرة فجأةً واللّقاء بالرئيس أردوغان؟ وما هي الرسائل التي يُريد إيصالها لخُصومه الأربعة من خِلالها بمُغادرة الدّوحة لأول مرّة مُنذ بِدء الأزمة؟ وهل لها علاقة بتزايد الحَديث عن احتمال تغيير النّظام؟
- نهاية «داعش» هل هي نهاية للصراع في سورية؟
- بشير الجميّل رئيسٌ قويّ
- «حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»
اعرف صفاتك من نوع الشوكولاتة المفضلة لديك
تعدّ الشوكولاتة من أهم الحلوى التي يفضلها الجنسان وقد لا يفضلها البعض ولا يتناولها على الإطلاق، ولكنها ارتبطت منذ زمن طويل بتحسين الحالة المزاجية للشخص الذى يتناولها، لما تحتويه الشوكولاتة من نكهات يغلب على تكوينها السكريات، فهى من أكثر الحلوى تفضيلاً لدى الكثيرين وخاصة النساء.
ولكن هل تعلم أنه يمكنك معرفة تحليل شخصيتك ودلائلها من خلال نوع الشوكولاتة المفضلة لك، فبحسب ما نشره موقع «Spoon University» يمكنك معرفة صفاتك الشخصية من نوع الشوكولاتة المفضلة لك:
الشوكولاتة المحشوة بالكراميل
إذا كنت ممن يفضلون الشوكولاتة المحشوة بالكراميل فأنت شخص مغامر تبحث دائمًا عن كل ماهو جديد، لديك طاقة وحماس مستمر ولا يمكنك استبدال الشوكولاتة المحشوة بالكراميل بأى نوع آخر، فأنت محب للحياة وعاشق للسفر والترحال.
الشوكولاتة السادة
للشوكولاتة السادة عشق خاص لدى الكثيرين فإذا كنت واحدًا من عشاق الشوكولاتة السادة، فأنت شخص صارم فى أحكامك تفضل الأشياء الهادئة ولا تميل نحو الصخب والزحام، فأنت فى نظر المحيطين بك عاقل وحكيم ويلجأ لك أصدقاؤك عند الحاجة للنصيحة.
الشوكولاتة البيضاء
أما لمحبي الشوكولاتة البيضاء فهم أشخاص لا يمكنهم العيش بمفردهم أبدًا، دائمو البحث عن الحب والعلاقات العاطفية، فإذا كنت واحدًا منهم فأنت شخص مرح تميل للحركة والتنقل وعاشق للتواجد الدائم فى الأماكن المزدحمة بالناس.
المحشوة بالمكسرات
إذا كنت تفضل الشوكولاتة المحشوة بالمكسرات وخاصة البندق، فأنت شخص دبلوماسى ومثقف واجتماعى، ولكن تحتاج بعض الوقت للجلوس منعزلاً عن الآخرين. إذا كنت تفضل تناول المحشوة بالبندق بشكل خاص فأنت لديك ذوق راقٍ واختياراتك للأزياء وتناسق الألوان من الأشياء التى تميزك.
المحشوة بجوز الهند
قد لا يفضلها الكثيرون، ولكن إذا كنت واحدًا من عشاق الشوكولاتة المحشوة بجوز الهند، فأنت شخص منفتح ومحب للحياة والأحلام، ولكن قد يصيبك التردد وعدم التماسك دائمًا.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- في مشهد نادر.. عروس ترضع طفلها أثناء زفافها
- اعرف صفاتك من نوع الشوكولاتة المفضلة لديك
- بعد خلعها الحجاب.. هكذا حضرت سهير رمزي إلى عزاء والدة صديقها!
- هل تريد معرفة شكل أجدادك الأوائل؟ تقنية تصنع صورتهم باستخدام الجينات.. وهكذا سيكتشف هاتفك الأمراض
- بالفيديو.. معلم ينقذ طالبة من الانتحار بأعجوبة
- الإعصار هارفي "يجلب" مخلوقا مرعبا.. والعلماء في حيرة
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- توقعات الأبراج ليوم September 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
- القضية الفلسطينية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)