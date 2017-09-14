اعرف صفاتك من نوع الشوكولاتة المفضلة لديك

تعدّ الشوكولاتة من أهم الحلوى التي يفضلها الجنسان وقد لا يفضلها البعض ولا يتناولها على الإطلاق، ولكنها ارتبطت منذ زمن طويل بتحسين الحالة المزاجية للشخص الذى يتناولها، لما تحتويه الشوكولاتة من نكهات يغلب على تكوينها السكريات، فهى من أكثر الحلوى تفضيلاً لدى الكثيرين وخاصة النساء.

ولكن هل تعلم أنه يمكنك معرفة تحليل شخصيتك ودلائلها من خلال نوع الشوكولاتة المفضلة لك، فبحسب ما نشره موقع «Spoon University» يمكنك معرفة صفاتك الشخصية من نوع الشوكولاتة المفضلة لك:

الشوكولاتة المحشوة بالكراميل

إذا كنت ممن يفضلون الشوكولاتة المحشوة بالكراميل فأنت شخص مغامر تبحث دائمًا عن كل ماهو جديد، لديك طاقة وحماس مستمر ولا يمكنك استبدال الشوكولاتة المحشوة بالكراميل بأى نوع آخر، فأنت محب للحياة وعاشق للسفر والترحال.

الشوكولاتة السادة

للشوكولاتة السادة عشق خاص لدى الكثيرين فإذا كنت واحدًا من عشاق الشوكولاتة السادة، فأنت شخص صارم فى أحكامك تفضل الأشياء الهادئة ولا تميل نحو الصخب والزحام، فأنت فى نظر المحيطين بك عاقل وحكيم ويلجأ لك أصدقاؤك عند الحاجة للنصيحة.

الشوكولاتة البيضاء

أما لمحبي الشوكولاتة البيضاء فهم أشخاص لا يمكنهم العيش بمفردهم أبدًا، دائمو البحث عن الحب والعلاقات العاطفية، فإذا كنت واحدًا منهم فأنت شخص مرح تميل للحركة والتنقل وعاشق للتواجد الدائم فى الأماكن المزدحمة بالناس.

المحشوة بالمكسرات

إذا كنت تفضل الشوكولاتة المحشوة بالمكسرات وخاصة البندق، فأنت شخص دبلوماسى ومثقف واجتماعى، ولكن تحتاج بعض الوقت للجلوس منعزلاً عن الآخرين. إذا كنت تفضل تناول المحشوة بالبندق بشكل خاص فأنت لديك ذوق راقٍ واختياراتك للأزياء وتناسق الألوان من الأشياء التى تميزك.

المحشوة بجوز الهند

قد لا يفضلها الكثيرون، ولكن إذا كنت واحدًا من عشاق الشوكولاتة المحشوة بجوز الهند، فأنت شخص منفتح ومحب للحياة والأحلام، ولكن قد يصيبك التردد وعدم التماسك دائمًا.