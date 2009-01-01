إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | العثور على "وحش بحري" وزنه أكثر من طن في روسيا
المصنفة ايضاً في: منوعات

العثور على "وحش بحري" وزنه أكثر من طن في روسيا

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 69
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

العثور على &quot;وحش بحري&quot; وزنه أكثر من طن في روسيا
صيد سمكة ضخمة في سخالين

يتصف هذا النوع من السمك بالحجم الكبير، لكن ما اصطاده الصيادون يفوق المعدلات المتوسطة بكثير.

 

وجرى، يوم السبت الماضي، صيد غير عادي في منطقة إيتورب وهي إحدى جزر كوريل. وقد ذهب الرجال إلى البحر المفتوح بحثا عن الفريسة التقليدية كالسلمون الوردي، ولم يتوقع أحد العثور على سمكة القمر العملاق.

 

وقام الرجال بسحب أثقل الأسماك العظمية الحديثة من الماء: وتجاوز وزنه طنا واحدا. واصطاد الصيادون "القمر" من المحيط، وعزموا على جلب هذا الكنز إلى أراضيهم الأصلية، ولكن للأسف، نفقت السمكة خلال ثلاثة أيام الرحلة، وأصبحت كريهة قبل وصولها إلى الشاطئ.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)