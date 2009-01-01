العثور على "وحش بحري" وزنه أكثر من طن في روسيا

صيد سمكة ضخمة في سخالين

يتصف هذا النوع من السمك بالحجم الكبير، لكن ما اصطاده الصيادون يفوق المعدلات المتوسطة بكثير.

وجرى، يوم السبت الماضي، صيد غير عادي في منطقة إيتورب وهي إحدى جزر كوريل. وقد ذهب الرجال إلى البحر المفتوح بحثا عن الفريسة التقليدية كالسلمون الوردي، ولم يتوقع أحد العثور على سمكة القمر العملاق.

وقام الرجال بسحب أثقل الأسماك العظمية الحديثة من الماء: وتجاوز وزنه طنا واحدا. واصطاد الصيادون "القمر" من المحيط، وعزموا على جلب هذا الكنز إلى أراضيهم الأصلية، ولكن للأسف، نفقت السمكة خلال ثلاثة أيام الرحلة، وأصبحت كريهة قبل وصولها إلى الشاطئ.