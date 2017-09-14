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بالفيديو.. صينية تطبخ دجاجة على طاولة العمل
أثبتت امرأة صينية أن وجبة الغذاء خلال أيام العمل، قد يكون لها طعم آخر، وذلك بعد أن أقدمت على تجربة فريدة من نوعها، وقامت بطهي دجاجة كاملة على سطح مكتبها بطريقة غير تقليدية.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت موظفة (22 عاما)، وتدعى ياه، باستخدام الأدوات المكتبية لإتمام عملية الطهي في تشنغدو، حيث قامت بتقطيع الخضراوات بواسطة بطاقة الائتمان.
ثم قامت بوضح كيس من البلاستيك فوق رأسها خلال تقطيع البصل، فيما أظهر الفيديو الذي قامت بتسجيله خلال عملية الطهي كيفية تجهيزها وحشوها للدجاجة قبل طبخها.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قامت بإشعال النار بطريقة غير تقليدية، وقامت بتحميص الدجاجة، وأقدمت على تناولها مع أحد أصدقائها في النهاية.
يذكر أنها ليست المرة الأولى لهذه المرأة الصينية في تجربة الطبخ بأدوات غير تقليدية، إذ قامت في فبراير الماضي بنشر فيديو يظهرها وهي تشوي قطع من اللحوم باستخدام المكواه.
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