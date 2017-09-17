وجدوها داخل حقيبة سفر.. تفاصيل إلقاء الشرطة التركية القبض على سائحة روسية قاتلة حاولت الهرب

كشفت عناصر شرطة الحدود والمعابر التركية محاولة لتهريب سيدة روسية متهمة بقتل مسن تركي، في اللحظات الأخيرة قبل اجتيازها للحدود مختبئة داخل حقيبة سفر تعود لمواطن جورجي.

وبحسب قناة show التركية التي نشرت الفيديو، فقد لاحظ موظفو معبر "سارب" البري الفاصل بين تركيا وجورجيا ثقل الحقيبة التي كان يجرها مواطن جورجي أثناء استعداده للمرور بمكتب ختم الجوازات، ما دفعهم لمطالبته بفحص الحقيبة في الثواني الأخيرة قبل مغادرته البلاد.

وألقت السلطات التركية القبض على السيدة الروسية التي وجدوها نائمة داخل الحقيبة، فيما قامت بترحيل السائح الجورجي الذي حاول مساعدتها لبلاده.

وقتلت السائحة الروسية مسناً تركياً أثناء قيادتها لسيارتها في منطقة كيمير في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا. وكان التركي محمد أكبوراك البالغ من العمر 67 عاماً يستعد لمغادرة الفندق الذي يعمل فيه مصففاً لحدائقه، قبل أن تصدمه سيارة السيدة الروسية التي أكدت تقارير الشرطة أنها كانت تقود وهي تحت تأثير الكحول.

وأفرجت المحكمة التركية عن السيدة الروسية لتتمكن من إرضاع طفلها، بشرط عدم مغادرتها للبلاد قبل انتهاء القضية وهو ما خالفته السيدة، حيث اختفت عن الأنظار لأكثر من شهر قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها وهي تحاول الهرب إلى جورجيا.

والجدير بالذكر أن ملايين الروس يزورون تركيا سنوياً وتحديداً ولاية أنطاليا نظراً لمناخها الحار ومرافقها المتطورة.