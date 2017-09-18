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ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ماذا قالت أنجلينا جولي عن مذابح مسلمي الروهينغا على يد الرئيسة الحائزة على نوبل للسلام؟

أدانت نجمة هوليوود أنجلينا جولي العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، ودعت حكومة البلاد وزعيمتها، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سو تشي، إلى عدم الصمت بعد الآن.

 

وأبلغت جولي، الأحد 17 سبتمبر/أيلول، صحيفة "فالت أم سونتاغ": "واضح تماماً أن العنف من قبل الجيش بحاجة إلى أن يتوقف وأن يسمح بعودة اللاجئين، وأن الروهينغا يجب أن يمنحوا حقوقهم المدنية".

 

وأضافت جولي، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية: "نحن جميعاً نتمنى أن تكون أونغ سان سو تشي في هذا الموقف صوت حقوق الإنسان".

 

وتعرّضت سو تشي لانتقادات حادة لعدم إدانتها العنف، واجهت أقلية الروهينغا اضطهاداً على مدى عقود على أيدي أغلبية السكان البوذيين في ميانمار، حيث ترفض السلطات منحهم الجنسية.

 

وأدت الأزمة الراهنة إلى فرار أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش في الأسابيع الثلاثة الماضي.

المصدر: هافينغتون بوست

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