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جريمة لا تصدق - سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته وتصويرها!

آخر تحديث: منذ 3 من الدقائق
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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جريمة لا تصدق - سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته وتصويرها!
أرشيفية

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانيّة نقلًا عن موقع "The Times of India" أن هندياً سمح لسبعة من أصدقائه باغتصاب زوجته مقابل مبلغ من المال استخدمه لشراء المخدرّات.

 

وتناوب الرجال المدمنون على المخدرات أيضاً، على اغتصاب الزوجة، الى جانب التقاط صور لها أثناء الاعتداءعليها، واستخدموها فيما بعد لابتزازها جنسيًا.

 

​ وأبلغت الزوجة الشرطة بالجريمة الشنيعة التي تعرضت لها فألقت السلطات القبض على الزوج وهي تقوم الآن بمطاردة الرجال السبعة الآخرين.

 

المصدر: لها

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