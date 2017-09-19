علماء أمريكيون قاب قوسين أو أدنى من وضع حد للموت البشري

يعمل العلماء الأمريكيون على إمكانية استمرار الحياة إلى ما لا نهاية، حيث يعتقدون أنه بغضون الثلاثين عاما القادمة سوف يتوقف البشر عن الموت.

تحدث رئيس المشروع، خوسيه لويس كورديرو، عن النتائج التي حققها فريق العمل، حيث تمكنوا من تحقيق تقدم كبير في إطالة عمر ليس فقط مخلوقات بسيطة وإنما الفئران المخبرية، حيث تعيش الفئران في مختبراتهم أطول بثلاث مرات من بقية الفئران في المختبرات الأخرى.

كما تمكنوا من إطالة عمر البعوضة بحوالي 6-7 مرات، بينما وصلت حياة بعض الديدان إلى 10 أضعاف عما هو متعارف عليه. حيث أنهم متأكدون من النهج الصحيح الذي يتبعونه وأنهم على الطريق الصحيح لوضع نهاية للموت.

وقال كورديرو أنه لا يخطط أن يموت ولا يستعد لذلك. وهو واثق من أنه عندما يصبح كبيرا في السن، فإن العلم والتكنولوجيا سوف يكونان على مستوى عال جدا، يمكن لهما إيجاد حلا لمعضلة الموت البشري. بالإضافة إلى ذلك، وفي غضون 30 عاما سوف يصبح أكثر شبابا عما هو عليه الآن، كما سيكون هناك وسائل بسيطة وبأسعار معقولة لتجديد الشباب.