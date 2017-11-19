بالفيديو.. متسلقون "همج" يلقون حيوانا من قمة جبل

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في مقطع فيديو قاس، ظهرت مجموعة من متسلقي الجبال وهم يحاصرون خنزيراً برياً، ويدفعونه بالعصي، ليسقط من قمة جبل إلى السفح قتيلاً مهشماً على صخرة.

السلوك المريض الذي جسده المقطع دفع السلطات الإسبانية إلى مطاردة المتسلقين السبعة لمحاسبتهم على أفعالهم. وبث ضباط الدفاع المدني من "قسم حماية البيئة" تغريدة على "تويتر" ناشدوا فيها الجمهور المساعدة لسرعة ضبط المجموعة.

المقطع الذي انتشر على الإنترنت منذ الخميس الماضي وشاهده مئات الآلاف، صُور على "درب كيرز" في سلسلة جبال "بيكوس دي يوروبا" الإسبانية، التي تمتد على سواحل البلاد الشمالية. ويجتذب هذا الدرب الشهير هواة رياضة السير في الجبال، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد مسؤول بيئي إسباني أن فعل المستلقين "يجسد القسوة والبربرية".

ويعتقد المختصون بحماية البيئة أن الخنزير البري كان جريحاً قبل أن يدفعه حظه العاثر للوقوع في أيدي مجموعة المتسلقين القساة.

وفي المقطع يمكن سماع صوت أحد المتسلقين وهو يصرخ: "ادفعوه أكثر، وسوف يسقط". ويسارع متسلق آخر إلى تنفيذ التوصية ويضرب الحيوان بعصاه إلى أن يلقى حتفه.

وما إن سقط الحيوان على صخرة بالأسفل، علق المتسلق الأول: "هذا هو المطلوب"، فيما يهنئ الآخرون بعضهم على مصرع الحيوان.