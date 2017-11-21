الوجبات السريعة قد تحوي ما يعادل 30 ملعقة من السكر

ينتقد خبراء التغذية متاجر السلع الكبرى التي تقدم وجبات خفيفة سريعة التحضير كونها تحتوي على قدر ضخم من السُعرات الحرارية.

طبقاً لدراسة قامت بها إحدى مجموعات التوعية الصحية فإن وجبات الطعام سريعة التحضير في تلك المتاجر تحتوي على ما يساوي ٣٠ ملعقة من السكر. وتضم الى جانب لائحة هذه الوجبات التي تقدمها المتاجر :المشروبات الغازية كبيرة الحجم، مع خيارات مليئة بالسكر مثل: الشوكولاته، والحلوى ذات السُعرات الحرارية العالية.

وطبقاً لمنظمة Action of Sugar، فإن المستهلكين الذين يتناولون هذه الأطعمة والمشروبات، بشكل يومي أو دوري، والتي تحتوي على قدر كبير من السكر، يعرضون صحتهم لخطر كبير. أما أسوأ أنواع الوجبات من بين العروض التي يمكنك اختيارها بنفسك والتي تُسمى ب "Mix & Match"، إذ يمكن أن تحتوي على ما يساوي ٣٠ ملعقة من السكر، أى نفس كمية السكر التي تحويها ٧٩ قطعة شوكولاتة، وهو ما يُعتبر ٤ أضعاف الحد الأقصى للسكر الذي يمكن أن يتناوله البالغون.

وتطالب المنظمات التي تجهد للتوعية من مخاطر السكر المتاجر والمحال التي تقدم مثل هذه الأطعمة إضافة المزيد من خيارات الطعام الصحي مثل: الفاكهة الطازجة، والمياه. كما أشارت المجموعة إلى أن الخيارات الغذائية الأكثر صحية تعني أن يختار المتسوقون تناول وجبات لا تحتوي إلا على ما يساوي ملعقة أو اثنين من السكر. وتتراوح قيمة السعرات الغذائية التي تقدمها تلك المتاجر ما بين ٨٠٠ و ١٠٠٠ سعرة حرارية للوجبة الواحدة.

"يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالسكريات إلى: البدانة، والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، وتسوس الأسنان" يؤكد (جرهام ماكريجور)، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة Queen Mary بلندن، ورئيس مجموعة Action on Sugar، والذي أضاف "تدعي المتاجر الكبرى أنها في صف المستهلك؛ حتى تحظى بولاء زبائنها، إلا أن هذا الاستقصاء- الذي قامت به مجموعة Action on Sugar- يثبت عكس ذلك"..

وأضافت إخصائية التغذية (كوثر هاشم) الباحثة بمجموعة Action on Sugar، إن "تناول الوجبات الكبيرة الغنية بكميات ضخمة من السكر لها تأثير مُدمر على الصحة، وبخاصةً إذا تم تناولها بشكل يومي".