- «بلومبرج»: لبنان الأولى.. 3 دول عربية ستتخلف عن سداد ديونها وتلاقي مصير فنزويلا
- في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن بحثًا عن الدقيق!
- عادات تكشف مزايا شخصيّتكم
- مرحلة الصواريخ الباليستية والميليشيات
- الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم
- لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري من القاهرة
- ماكرون يلتقي السيسي سرّاً: مبادرة لبقاء الحريري... وموفد فرنسي إلى بيروت
- الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة»
- الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته للبنان
- هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب السيد حسن نصرالله؟ خطوط الاتصال عربية دولية لاعادة التسوية وكم يملك الحريري من حرية القرار؟
- لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ما سيقوله الحريري
- هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث علمي أو مؤتمر أو حدث فني؟
- الى سعادة الأمين العام للجامعة العربيّة .. لقد ظلمتم لبنان سعادة السيّد أبو الغيط
- الفتنة والارهاب
- «حزب الله» أحضَر للحريري مفاتيح التسوية!
- السعودية وحماية الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017
- السعودية وحزب الله: المواجهة مستمرة
- المصارف تزيد الفوائد على القروض بنسبة 2 في المئة
- رؤيا ٢٠٣٠... تحديات بحجم الطموحات
- إيران تسلب حيدر العبادي شرف النصر على داعش وتسنده للميليشيات
- الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
- تحديات الطريق الصعب الى الاستقلال الثالث
- لماذا تُلخّص ابتسامة الأسد وعِناقِه الحار لبوتين في قِمّة سوتشي هَويّة “سورية الجديدة”؟ وكيف نَجح الرئيس الروسي في رَسْم خريطة “الشرق الأوسط” على أنقاضِ أمريكا؟ وكيف انتهت المُعارضة السوريّة بعد سَبعِ سنواتٍ من مُحاربة النّظام؟ وما هي كَلِمَة السّر التي غَيّرت كُل المُعادلات؟
عادات تكشف مزايا شخصيّتكم
كلّ عادة اكتسبناها ونكرّرها تقول الكثير عن شخصيّتنا وتفضح مزايا نفسية دفينة في أعماقنا. كلّ تصرفاتنا اليومية البسيطة وحتّى التي تبدو بلا أهمية تكشف صفاتِنا وعقدَنا وخوفَنا ومدى قوة شخصيّتنا وطموحَنا. ونطرح في ما يلي بعض التصرفات التي تحدّد ميول الشخصية بحسب الدراسات وتحليلات العلماء.هل ترتّبون سريرَكم في الصباح؟ هربُكم من القيام بهذه الخطوة ربّما يدفع الأهل والأصدقاء إلى نعتكم بالكسل أو قليلي الترتيب. ولكن، لا تتوقف دراساتُ الخبراء عند هذه القراءات السطحية بل تذهب إلى أبعد من ذلك لتربط بين التردّد والميل إلى المماطلة وعدم ترتيب السرير.
ترتيب السرير والتردّد؟!
تلاحظ الخبيرة في علم النفس كيلي ماك ميناميم ميلاً إلى التردّد عند الأشخاص الذين يهملون الأعمال المنزلية. مَن يعانون الصعوبات في اتّخاذ القرارات يؤجّلونها ما يُربك تفكيرَهم على المدى البعيد. هذا النمط النفسي ينعكس أيضاً على طريقة ترتيب مكان الإقامة، فالمتردّدون يكدّسون الأشياء من ملابس وأغراض دون فرزها أو ترتيبها. إذاً، منزل غير مرتّب يدلّ على عدم قدرة أصحابه اتّخاذَ القرارات.
في السياق عينه إنّ عدم الترتيب يبرز ميلاً إلى المماطلة، والرغبة بتأجيل الأعمال المترتّبة إلى الغد. في المقابل، يُؤكد بعض الخبراء أنّ الشخص الذي يرتّب بيته جدير بالثقة. في إطار العمل يميل إلى إتمام ملفاته العالقة ضمن المهل المحدّدة له. أمّا الأشخاص غير المنظّمين فيحكمهم منطقُ العجلة ومحاولةُ إنجاز المهمات في اللحظات الأخيرة ما يجعلهم يتخطّون المهلَ المحدّدة لهم.
من أوراق الحمّام تعرف…
هل أنتَ مسيطر؟
إلى ذلك، تؤكّد دراسة أجرتها الباحثة البريطانية غيلدا كارل أنّ الطريقة التي تعلّقون بها لفافة أوراق الحمّام تكشف الكثير عن شخصيّتكم ووضعكم النفسي والذهني. هذه الدراسة شملت 2000 شخص من الرجال والنساء، وتؤكّد أنّ الذين يصوّبون فتحة اللفافة لناحية الخارج لدى تعليقها في الحمام يملكون مزايا القائد والزعيم، أما الذين يحرصون على وضع فتحة اللفافة إلى ناحية الداخل فهم أكثر ليونة.
وإن كنتم لا تعيرون الأمرَ اهتماماً ولا تنتبهون في كل مرة تضعون اللفافة إلى طريقة وضعها هذا يعني أنكم مرنون، وتحاولون الحدّ من نشوب الصراعات مع الآخرين، وتخشون كلّ جديد.
كيف تأكلون؟
هل تأكلون ببطء والجميع يسبقكم؟ مَن يأكل ببطء يحبّ التلذّذ بالأكل والطعم، ما يدلّ على أنّه يتوق للتمتّع بكل لحظة في الحياة. في العمل يراهن على نوعية العمل وطريقة إتمامه أكثر ممّا تهمه الكمية المُنجَزة. في الحب يُفضّل عيش اللحظة الحالية دون الاكتراث إلى المستقبل. هذه الشخصية غالباً ما تُعرف بتأخّرها الدائم، ولكنّ ذلك يصنع سحرَها الخاص.
في المقابل، لا يحبّذ الكثيرون إضاعة الوقت على وجبة أكل، ولذا هم يلتهمون طعامَهم اليومي بسرعة كبيرة. حتّى مضغ الأكل بالنسبة لهؤلاء مضيعة للوقت. سلوكهم هذا، يشير إلى أنّ الربح والإنتاجية من أبرز ركائز حياتهم، هم فعلاً ينجحون في تعدّد المهام، ويمضون وقتاً في وضع لوائح وجداول لمشاريعهم، ولكنهم لا يمنحون أنفسهم الوقت في خضم حياتهم السريعة.
التعلّق بالهاتف
يدمن كثيرون حمل هواتفهم الخلويّة وتفقّدها في كلّ دقيقة، وقد لا يزيحون أعينَهم عن الشاشة خصوصاً وهم ينتظرون شخصاً أو دورَهم في مكان ما وحتى أثناء جلوسهم مع الأصدقاء للدردشة.
تؤكد دراسات أنّ إدمانَ الهاتف يدل على عدم اتّزانٍ عاطفي. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يؤدّي الهاتف دورَ مهدّئ يؤمّن لهم التسلية والمواساة بفعل قلب الشاشة إلى ما لا نهاية للاطّلاع على المعلومات الكثيرة والأخبار. إدمانُكم الهاتف، يؤشّر أيضاً إلى تمتّعكم بشخصية منفتحة، تتوق إلى التواصل مع الآخرين، بينما لا يشعر الأشخاص الانطوائيون الخجولين بالحاجة الملحّة إلى التواصل الدائم وبالتالي هم أقل عرضة للوقوع في فخّ إدمان الخلوي.
إنّ إدمانَكم الهاتف قد يكشف أيضاً ميلَكم إلى الاهتمام بالمظاهر، خصوصاً إذا كنتم ممَّن يستخدمون الهاتف في الأماكن العامة ويحرصون على أن يراه الآخرون عارضين علامته التجارية، ومزاياه. كما تؤكّد دراسةٌ أنّ الأشخاص المتعلّقين بالهاتف يعانون من نقص القدرة على التركيز وارتفاع الاندفاع. فعندما نعاني من صعوبة التركيز لإتمام مهمة معيّنة نهرع باتّجاه الهاتف الخلوي.
لا تهملوا الإشارات الصغيرة في حياتكم وحياة الآخرين بعد اليوم، لأنها تكشف مزايا وصفاتٍ لا يجب تجاهلها بل العمل على تحسينها للتمتّع بحياة أفضل.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
«بلومبرج»: لبنان الأولى.. 3 دول عربية ستتخلف ...الكاتب:
-
في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن ...الكاتب:
-
عادات تكشف مزايا شخصيّتكم ...الكاتب:
-
مرحلة الصواريخ الباليستية والميليشيات ...الكاتب:
-
الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم ...الكاتب:
-
لبنان أمام استحقاق حرج بعد عودة الحريري ...الكاتب:
-
ماكرون يلتقي السيسي سرّاً: مبادرة لبقاء الحريري... ...الكاتب:
-
الحريري في بيروت... ولبنان أمام «أزمة مفتوحة» ...الكاتب:
-
الحريري يبحث عن دعم مصري قبل عودته ...الكاتب:
-
هل يتجاوب الرئيس الحريري مع إيجابية خطاب ...الكاتب:
-
لبنان: عين على احتفالات الاستقلال وأخرى على ...الكاتب:
-
هل تود القدوم إلى أستراليا للمشاركة ببحث ...الكاتب:
-
الى سعادة الأمين العام للجامعة العربيّة .. ...الكاتب:
-
الفتنة والارهاب ...الكاتب:
-
«حزب الله» أحضَر للحريري مفاتيح التسوية! ...الكاتب:
-
السعودية وحماية الحريري ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017 ...الكاتب:
-
السعودية وحزب الله: المواجهة مستمرة ...الكاتب:
- بالفيديو: هذا ما فعلته فتاتان عاريتان في مكانٍ عام
- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
- الحريري عاد ليلاً.. ومصير الاستقالة يتّضح اليوم
- صاروخ الصين المرعب.. يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر ويحمل 10 رؤوس نووية وسرعته جنونية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- عادات تكشف مزايا شخصيّتكم
- توقعات الأبراج ليوم November 22, 2017
- الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد
- 5 أسرار وراء جمال النجمة الهندية الفاتنة ديبيكا بادوكون
- "إلى العالمية وما بعدها!" صحف بريطانية وأميركية وفرنسية وروسية تدافع عن مغنية "عندي ظروف"
- دوللي شاهين أكثر جرأة بهذا الفستان
- الوجبات السريعة قد تحوي ما يعادل 30 ملعقة من السكر
- إعلان صادم: 1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية
- ابتزوا والده وهدَّدوا بقتله وتقطيعه.. تركيا تكشف عن عصابة سورية خطفت نجل رجل أعمال في إسطنبول
- عمرها 71 عاماً وتبدو في العشرين.. مغنية تركية فائقة الجمال تحلم بالإنجاب في هذه السن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)