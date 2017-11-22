مشهد نادر لانشقاق جندي من كوريا الشمالية إلى الجنوبية.. والصدمة في آخر الفيديو

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أظهرت لقطات فيديو مؤثرة نُشرت الأربعاء، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انشقاق جندي كوري شمالي، واجتيازه جرياً الخطَّ الفاصل بين الكوريتين، تحت وابل كثيف من الرصاص للوصول إلى الجنوب، قبل أن يتم سحبه من قبل جنود جنوبيين إلى موقع آمن.

وأصيب الجندي المنشق، الذي عبر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحدودَ عند قرية بانمانجوم بالرصاص الذي أطلقه رفاقه عليه 4 مرات على الأقل، وهو يتماثل الآن للشفاء في مستشفى في كوريا الجنوبية.

وبدا في تسجيل الفيديو الذي نشرته قيادة الأمم المتحدة أن جندياً واحداً حاول اللحاق بالمنشق لعدة أمتار عبر خط الترسيم العسكري، قبل أن يتردد ويقرر العودة إلى الشمال.

الصدمة كانت في نهاية الفيديو، وذلك عندما ظهر 3 جنود كوريين جنوبيين وهم يحاولون الوصول للجندي الشمالي المنشق الذي أصيب بجروح بالغة إلى مكان آمن، بعد أن زحفوا للوصول إليه جنوب الخط الفاصل.

ومن النادر أن ينشق أحد عبر قرية بانمانجوم التي تشملها الهدنة، إذ إنها تعتبر مقصداً للسياح، والجزء الوحيد من الحدود الذي يتواجه فيه جنود من الكوريتين وجهاً لوجه.

وأظهر الفيديو بداية سيارة الجندي المنشق الرباعية، تمر مسرعة بمحاذاة طريق خال يؤدي إلى القرية، ثم تتوقف عند الحدود الشديدة التسليح.

لاحقاً يقفز الجندي من سيارته ويبدأ بالجري بسرعة، فيلحق به جنود كوريون شماليون وهم يشهرون أسلحتهم ويطلقون النار باتجاهه.

وقال المتحدث باسم قيادة الأمم المتحدة الكولونيل تشاد كارول للصحفيين، إن اللقطات أظهرت أحد حراس الحدود يركض عبر خط الترسيم لعدة ثوان، قبل أن يقفل عائداً إلى الجانب الشمالي من بانمانجوم.

وأضاف أن القيادة طلبت "موعداً لاجتماع لمناقشة تحقيقها والإجراءات لمنع انتهاكات مستقبلية مماثلة"، بالإشارة إلى التوغل الذي يتعارض مع اتفاقية الهدنة لعام 1953.

وقال إن القيادة أجرت تحقيقاً "معمقاً" بالحادثة.

وتابع: "النتائج الرئيسية لفريق التحقيق الخاص هي أن جيش كوريا الشمالية انتهك اتفاقية الهدنة، أولاً عبر إطلاق النار عبر الخط العسكري الفاصل، وثانياً عبر اجتياز هذا الخط مؤقتاً".