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هل سمعت صوت هتلر العادي من قبل؟ تسجيل سري يرصد اختلافه عن المعتاد للناس في أكثر من 5 آلاف خطاب
سحر الزعيم النازي أدولف هتلر جماهيره بكلمات عبر أكثر من 5 آلاف خطاب ألقاها بصوت مصطنع ومدرب. إذ وصف كتاب الصحفي الأميركي رون روزنباوم "شرح هتلر"، الزعيم النازي بأنه قويّ لدرجة كبيرة و"فاتن".
فيما قال الروائي الفرنسي الأميركي جورج شتاينر في حديث مع روزنباوم: "لقد وُلِدت عام 1929، لذا فإن ذكرياتي الأولى لعام 1933 هي الجلوس في المطبخ مستمعاً إلى صوت هتلر على الراديو".
وأضاف شتاينر: "إنه شيء يصعب وصفه، ولكن الصوت نفسه كان ساحراً.. الشيء المدهش هو أن الجسد يتجلّى عبر الراديو، فأنت تشعر بأنك تتبع إيماءات جسده"، بحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
صوت مجهول!
ورغم ذلك، كان الصوت العادي لهتلر مجهولاً إلى حد كبير خارج النخبة المرعبة المقربة منه، إذ كان مختلفاً بدرجة كبيرة عن صوته في الخطب التي قالها لوحداته العسكرية وللمواطنين.
لكن في عام 1942 سجّل مهندس صوت فنلندي 11 دقيقة من محادثة سرية بين قائد القوات الألمانية المكلفة بالدفاع عن فنلندا، كارل غوستاف إميل مارنهايم، وهتلر، وذلك قبل أن يُلقى القبض على المهندس من قِبل وحدات الـ"إس إس" التابعة للحزب النازي.
استمع إلى صوت هتلر العادي
استمع إلى صوت هتلر في خطاب موجّه إلى وحدات "إس إس"
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