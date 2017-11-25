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كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات العرافة فانغا
نشر الموقع الرسمي لصحيفة "كامسامولسكايا برافدا" الروسية تنبؤات جديدة للعرافة العمياء البلغارية "فانغا" لسنة 2018 والسنوات التي تليها.
وفقا للعرافة، ستكون الصين القوة العالمية الجديدة في عام 2018، وسوف تقوم باستغلال البلدان الرائدة السابقة "بلا رحمة".
القطارات ستبدأ بالتحليق بواسطة أسلاك باتجاه الشمس. وأكد بعض المستبصرين على أهمية عدم ترجمة تنبؤات فانغا بطريقة حرفية.
بالإضافة إلى ما سبق، سوف يتوقف العالم عن استخراج النفط عام 2018، وستكون هذه الفترة بمثابة فترة استراحة لكوكب الأرض، ولكن توقف إنتاج النفط سينعكس سلبا على بعض اقتصاديات العالم، خاصة على الاقتصاد الروسي.
كما تطرقت العرافة إلى مسألة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فتوقعت فانغا أن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا في عام 2018 يمكن أن تتحسن.
وفيما يللي نعرض أهم تنبؤات العرافة لمستقبل البشرية:
2018 — الصين تصبح قوة عالمية جديدة.
2023 — سوف يتغير مدار الأرض قليلا.
2028 — إنشاء مصدر جديد للطاقة (ربما مفاعل حراري). سيتم إطلاق مركبة فضائية إلى كوكب الزهرة.
2033 — الجليد القطبي سيذوب. وسيرتفع منسوب مياه البحار.
2043 — الاقتصاد العالمي مزدهر. المسلمون سيحكمون أوروبا.
2066 — خلال الهجوم على روما المسلمة، تستخدم الولايات المتحدة نوعا جديدا من الأسلحة "المناخية".
2088 — مرض جديد — الإصابة بالشيخوخة في بضع ثوان.
2100 — اختراع شمس اصطناعية تضيء الجانب المظلم من الأرض.
2111 — الناس سيتحولون إلى روبوتات حية.
2130 — مستعمرات تحت الماء.
2164 — الحيوانات تتحول إلى شبه بشر.
2183 — مستعمرة على المريخ تصبح طاقة نووية وتتطلب الاستقلال عن الأرض (كما كانت الولايات المتحدة مرة واحدة من إنجلترا).
2221 — بحثا عن حياة خارج كوكب الأرض، البشرية ستتواصل مع كائنات مخيفة.
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