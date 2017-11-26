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تفاصيل العشاء الأخير لهتلر
كشفت مجلة ألمانية عن العشاء الأخير الذي تناوله الزعيم النازي أدولفق هتلر في مقره الخاص الأخير المسمى بـ "قبو الفوهرر".
ونشرت مجلة "فوكوس" الألمانية، الأربعاء الماضي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسائل الطاهية الخاصة لزعيم النازي كونستانز مانزيارلي، والتي قام بجمعها مؤرخ نمساوي، حيث كشف من خلالها أطباق هتلر المفضلة ومحتوى آخر وجبة عشاء قدمت له بمقره الخاص والأخير "قبو الفوهرر".
ووفقا للرسائل المنشورة بالمجلة، أصبحت مانزيارلي 23 عاما مختصة التغذية لهتلر عام 1943، وذلك رغم اكتشاف الفوهرر أصول أسلافها غير الآرية، وقالت الطاهية إنها لا تريد أن تعمل لدى النازيين ولكن لا يمكنها الرفض خوفا من المحاكمة.
وبحسب مذكراته، على الرغم من أن رئيس الرايخ الثالث كان محافظا على نظامه الغذائي بشكل جيد ولم يأكل اللحوم، إلا أنه كان يحب الفطائر التي كانت تعدها مانزيارلي.
فكان هتلر يفضل أن يتناول على العشاء حبوب الدخن وجبن الكوارك مع زيت بذر الكتان، وكذلك أطباق الفطر المفروم كبديل عن اللحوم.
وأكدت المجلة الألمانية أن مانزيارلي كانت من أوائل الذين علموا بانتحار الزعيم النازي، وذلك عقب ليلة تناول فيها عشائه الذي استدعيت الطاهية خصيصا في 30 أبريل/ نيسان 1945 لإعداده، والذي تكون من "البيض المخفوق" و"البطاطس المهروسة".
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