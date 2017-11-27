جميلة الكون.. إفريقية تتوَّج على عرش الجمال.. هذه المرأة التي تفوَّقت بجمالها على 92 منافسة من دول العالم

توجت الإفريقية ديمي لي نيل بيترز، فجر الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بلقب ملكة جمال الكون، متفوقة على 16 مرشحة منافسة في التصفيات النهائية التي جرت بولاية لاس فيغاس الأميركية

الإفريقية بيترز حاصلة على شهادة إدارة الأعمال، حازت على لقب ملكة جمال الكون من بين 92 امرأة من جميع أنحاء العالم شاركن في المنافسة.

وحصلت نيل بيترز إلى جانب اللقب على شقة فاخرة في مدينة نيويورك والمزيد من الجوائز. وهي ثاني امرأة من بلادها تتوج بهذا اللقب، وفقاً لما نشره موقع فوكس نيوز.

وخضعت المشاركات في المسابقة لعدد من الأسئلة، وعندما سئلت نيل بيترز عن تحديد أهم قضية تواجهها المرأة في مكان العمل، قالت: عدم المساواة في الأجر.

وأضافت "في بعض الأماكن، تحصل النساء على 75٪ من الأجر الذي يحصل عليه الرجال للقيام بنفس العمل، ويعملون في نفس الساعات، ولا أعتقد أن هذا صحيح".

وأضافت "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا عمل متساو من أجل المساواة في الأجور بين النساء في جميع أنحاء العالم".

وقامت الفرنسية إيريس متينير، ملكة جمال الكون 2016، بتتويج الجنوب إفريقية لتكون خليفتها للعام الحالي، في مفاجأة للكثيرين من متابعي المسابقة العالمية لفوزها باللقب، لأنها كانت من الأقصر قامة في المسابقة، إلا أن ثقتها الشديدة بنفسها وابتسامتها التي تحلت بها طوال فترة المسابقة، وعدم ظهور أي علامات قلق عليها، ساعدت على انتزاع التاج من كل منافساتها عليه، بحسب قناة العربية.

ولم تتمكن أي دولة عربية من الصمود بمسابقة ملكة جمال الكون، حيث لم يقع الاختيار على فرح صدقي ملكة جمال مصر للكون، وكذلك سارة عيدان ملكة جمال العراق للكون، ضمن أفضل 16 دولة من المقرر لها الوصول للتصفيات بالمسابقة العالمية.