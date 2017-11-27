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صحافي لبناني الأصل مكافح للفساد انتخبوه رئيسا لهندوراس
فاز صحافي رياضي ونجم تلفزيوني، لبناني الأصل، بالنسبة الأكبر من الأصوات في انتخابات رئاسية جرت أمس الأحد في هندوراس، الواقعة بأميركا الوسطى بين غواتيمالا وإل سلفادور ونيكاراغوا، طبقا لمعظم النتائج الجزئية حتى صباح اليوم الاثنين، والتي أكدت تقدم سلفادور نصر الله على 8 مرشحين، أهمهم رئيس البلاد الراغب بالتجديد.
سلفادور نصر الله، صغيرا الى جانب أبيه ألكسندرو ووالدته أليسيا سلوم، اضافة الى شقيقاته الثلاث
نصرالله هو مرشح يساري معارض، اسمه الكامل Salvador Nasralla Sallum لأن والدته، وهي من التشيلي، لبنانية الأصل أيضا، من عائلة سلوم، طبقا لسيرته التي طالعتها "العربية.نت" في وسائل إعلامية محلية، وتقدم بالانتخابات الرئاسية في هندوراس البالغ سكانها أكثر من 9 ملايين، على رئيسها المنتهية ولايته، أورلاندو إيرنانديس، كما على 8 مرشحين آخرين للرئاسة، وفاز عليهم جميعا.
أسس حزبا سماه "ضد الفساد" وشن حربا على المفسدين
المحكمة العليا المشرفة على نتائج الانتخابات في البلاد، أعلنت صباح اليوم الاثنين عن حصول نصر الله، البالغ 64 سنة، على 45.17% من الأصوات، مقابل 40.21 % حصل عليها ايرنانديس، بعد فرز 10 آلاف و367 صندوق اقتراع، وفقا لما قرأت "العربية.نت" في ما يبثه موقع صحيفة La Prensa المحلية في عاصمة البلاد تيغوثيغالبا، لحظة بلحظة من النتائج، وآخرها عرض فيها أن الباقي من صناديق الاقتراع هو 7761 فقط.
المعلومات أعلاه تؤكد الفوز المرتقب لنصر الله، الذي ركز بشعاراته الانتخابية على مكافحة الرشوة والفساد والمفسدين، عبر حزب أسسه وسماه "ضد الفساد" وعبره فاز اليوم بما فشل به حين خاض الانتخابات الرئاسية في 2013 من دون أن يكون له حظ فيها ولا نصيب.
متزوج ممن تصغره بأكثر من 38 سنة
سلفادور نصر الله، مولود في العاصمة Tegucigalpa لكنه نشأ وشب في التشيلي، حيث تخرج من إحدى جامعاتها بالهندسة المدنية، وهو معروف في هندوراس كمذيع تلفزيوني رياضي شهير، ومقدم مسابقة ملكة جمال هندوراس، وسبق أن كتبت عنه "العربية.نت" في فبراير الماضي، عند عثور الشرطة على ملكة جمال البلاد، مارسيا خوسيه ألفارادا، البالغة 19 عاما، قتيلة هي وشقيقتها التي اختفت معها طوال أسبوع، فلاحق نصر الله قضيتها، إلى أن اعتقلت الشرطة الهندورية قاتلها، وهو صديق شقيقتها.
ونصر الله متزوج منذ العام الماضي من هندورية اسمها Iroshka Alvir التي تصغره سنا بأكثر من 38 سنة، فقد ولدت في 1991 وترعرت بمدينة في الشمال الهندوري، وهي بحسب مطالعة "العربية.نت" لسيرتها في مواقع إخبارية محلية، عارضة أزياء، وشاركت في 2015 بمسابقة ملكة جمال هندوراس، ولها ظهورات تلفزيونية محلية في شؤون اجتماعية عدة، ومرشحة حاليا لمقعد نيابي، وفي الفيديو أعلاه نراهما معا.
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