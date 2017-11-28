إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
المصنفة ايضاً في: منوعات

اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا

للمرة الأولى ستشارك في مسابقة ملكة جمال ألمانيا السنوية، مرشحة يهودية. "إذا فزت في المباراة فهذا يشكل انتصارا... لكل اليهود"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 129
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

سجلت تمار مورالي، 21 عاما، وهي ابنة لوالدين إسرائيليين من مواليد ألمانيا الغربية، للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" على الإنترنت، وتم اختيارها من بين عشرين مرشحة في المسابقة التي سيشارك فيها عشر مرشحات في التصفيات النهائية لمسابقة "ملكة جمال ألمانيا 2018" التي ستُقام بعد نحو ثلاثة أشهر. وأشار القائمون على المسابقة إلى أن مورالي ستكون المرشحة اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا.

 

نشأت مورالي في ألمانيا ولكنها تعيش حاليا في إسرائيل، وهي عارضة أزياء، تدرس الإعلام، وحتى أن لديها مدوّنة تُعنى بالأزياء ونمط الحياة في الإنستجرام. والدا مورالي هما إسرائيليان انتقلا إلى ألمانيا في شبابهما، ومن هناك انتقلا إلى فيينا، النمسا، عندما كانت ابنتهما في سن ثماني سنوات. في سن 17 عاما، بدأت مورالي تخدم في الجيش الإسرائيلي لمدة عام. بعد إنهاء خدمتها قررت البقاء في إسرائيل وإكمال تعليمها.

 

لقد تأثرت جدا عندما سمعت أنها اليهودية الأولى التي تشارك في مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" وقالت: "إذا فزت في المسابقة فهذا يشكل انتصارا ليس لي فحسب، بل لكل اليهود. يُحظر علينا أن نفكر أنه بسبب كوننا يهودا نحن لسنا قادرين على المشاركة في أي مجال، لا سيّما في ألمانيا، الدولة المنفتحة. أشعر أن مشاركتي في المسابقة لا تشكل إنجازا شخصيا فحسب، بل نجاحا لكل دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات".

المصدر: al-masdar

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)