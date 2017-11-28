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اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
للمرة الأولى ستشارك في مسابقة ملكة جمال ألمانيا السنوية، مرشحة يهودية. "إذا فزت في المباراة فهذا يشكل انتصارا... لكل اليهود"
سجلت تمار مورالي، 21 عاما، وهي ابنة لوالدين إسرائيليين من مواليد ألمانيا الغربية، للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" على الإنترنت، وتم اختيارها من بين عشرين مرشحة في المسابقة التي سيشارك فيها عشر مرشحات في التصفيات النهائية لمسابقة "ملكة جمال ألمانيا 2018" التي ستُقام بعد نحو ثلاثة أشهر. وأشار القائمون على المسابقة إلى أن مورالي ستكون المرشحة اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا.
نشأت مورالي في ألمانيا ولكنها تعيش حاليا في إسرائيل، وهي عارضة أزياء، تدرس الإعلام، وحتى أن لديها مدوّنة تُعنى بالأزياء ونمط الحياة في الإنستجرام. والدا مورالي هما إسرائيليان انتقلا إلى ألمانيا في شبابهما، ومن هناك انتقلا إلى فيينا، النمسا، عندما كانت ابنتهما في سن ثماني سنوات. في سن 17 عاما، بدأت مورالي تخدم في الجيش الإسرائيلي لمدة عام. بعد إنهاء خدمتها قررت البقاء في إسرائيل وإكمال تعليمها.
لقد تأثرت جدا عندما سمعت أنها اليهودية الأولى التي تشارك في مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" وقالت: "إذا فزت في المسابقة فهذا يشكل انتصارا ليس لي فحسب، بل لكل اليهود. يُحظر علينا أن نفكر أنه بسبب كوننا يهودا نحن لسنا قادرين على المشاركة في أي مجال، لا سيّما في ألمانيا، الدولة المنفتحة. أشعر أن مشاركتي في المسابقة لا تشكل إنجازا شخصيا فحسب، بل نجاحا لكل دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات".
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