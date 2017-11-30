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5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل طهيها .. ما هي؟

آخر تحديث: منذ 28 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل طهيها .. ما هي؟

من المعروف أن غسل الأطعمة أمر ضروري قبل طهيها للتخلص من الأوساخ والقضاء على الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض، لكن هناك بعض الأنواع من الأطعمة، التي يسبب غسلها أضراراً غير متوقعة على الصحة.

وفيما يلي، مجموعة من الأطعمة، التي ينصح تجنب غسلها قبل طهيها، بحسب موقع "برايت سايد" الإلكتروني:

1- البيض

غالبا ما يتم وضع مادة خاصة على البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا. المياه تدمر هذه الحماية، لذلك يجب أن لا يغسل البيض أبداً قبل طهيه.

2- الدجاج

يحتوي الدجاج النيء على بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب أمراضاً خطيرة، ويعتقد الكثيرون أن غسل الدجاج يمكن أن يحل هذه المشكلة، لكنه في الواقع يمكن أن يسبب انتشار البكتيريا على نحو أوسع في المطبخ، لذلك ينصح الخبراء بعدم غسل الدجاج تحت صنبور الماء.

3- اللحوم

كما هو الحال بالنسبة للدجاج، ينصح بعدم غسل اللحوم قبل طهيها، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا الضارة، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تساعد الحرارة العالية على قتل هذه الجراثيم، ويفضل استخدام ورق نشاف لامتصاص السوائل من اللحوم، ومن ثم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد.

4- المعكرونة

لا يوجد مخاطر صحية من غسل المعكرونة قبل طهيها، لكن ذلك يؤدي إلى إزالة النشاء، الذي يساعد على امتصاص الصلصة على نحو أكثر فعالية، ويمكن غسل المعكرونة فقط بعد عملية الطهي، إذا كنت تخطط لاستخدامها في السلطة.

5- الفطر

لا يمكنك أن تبقي الفطر تحت الماء أو تنقعه لفترة طويلة، فهو يمتص الماء بشكل كبير. ومن الأفضل شطفها بسرعة وتجفيفها بمنشفة ورقية قبل الطهي مباشرة.

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