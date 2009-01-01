التدخين على الشرفات جريمة في روسيا

أقرت المحكمة العليا الروسية بحق المواطنين الروس طلب التعويض عن الأضرار المعنوية التي يلحقها بهم جيرانهم المدخنون في شرفات منازلهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء في قرار أصدرته المحكمة أن حق المواطن بامتلاك شقته والتصرف في داخلها كما يشاء يجب أن يحول دون تسرب الدخان أو الرائحة الناجمة عن التدخين إلى مسكن جاره غير المدخن.

واتخذ هذا القرار بعد النظر في دعوى رفعها مواطن من أهالي مدينة نوفوسيبيسرسك الروسية. وشكا من جاره المدخن، الذي تسبّب في استنشاق طفله للدخان طيلة 5 أعوام، وطالبه بدفع 250 ألف روبل، ما يعادل نحو 4 آلاف دولار، تعويضا عن الأضرار المعنوية التي ألحقها به. أما المواطن الثاني فأصرّ على حقه في التدخين داخل مسكنه.

ويذكر أن المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف على مستوى المقاطعة كانتا قد اتخذتا قرارا في مصلحة المدخن. وأشارت محكمة مقاطعة نوفوسيبيرسك إلى أن الشعور برائحة التبغ لا يمكن أن يشكل أساسا للتعويض.

وكان المدّعي يطالب المحكمة إلى جانب التعويض بأن تحظر على المدّعى عليه التدخين على الشرفة، ثم انتقل المدّعي إلى منزل آخر، وأسقط دعواه بهذا الشأن من المحكمة.