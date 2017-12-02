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ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟

تعددت الأسباب والموت واحد. دائرة الإحصاء الإسرائيلية تنشر تقرير الوفيات لعام 2015، حيث مات 44,266 إسرائيليا . ما الأمر الذي أدى إلى وفاة معظمهم؟

آخر تحديث: منذ 20 من الدقائق
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 57
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ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
صورة توضحية من جنازة في إسرائيل (Hadas Parush/Flash90)

نشرت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، اليوم الاثنين، معطيات شاملة عن عدد الوفيات لسكان إسرائيل. وجاء في التقرير أن 44,266 مواطنا توفوا خلال سنة 2015، 50.4% منهم ذكور، و49.5% نساء. وبرز كذلك أن 81% من المتوفين كانوا فوق جيل 65.

 

وأظهر التقرير الرسمي أن سبب الموت الأكثر شيوعا في إسرائيل هو مرض السرطان. والسبب الثاني حسب الترتيب هو أمراض القلب، أما الثالث فهو الأمراض الوبائية.

 

وبقياس نسب الوفاة من هذه الحالات مع النسب العالمية، يظهر التقرير أن النسب أقل من النسب التي سجلتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دول ال OECD.

 

أما نوع السرطان الأكثر فتاكة من بين أنواع السرطان فهو سرطان الجهاز التنفسي وسرطان الرئة في أوساط الرجال، وسرطان الثدي عند النساء.

 

العرب يموتون أكثر جرّاء حوادث الطرق

وأظهرت المعطيات التي تضمنها تقرير دائرة الإحصاء المركزية أن نسبة العرب الذين يموتون من حوادث الطرق مريتن أضعاف النسبة لدى اليهود. وبالنظر إلى سبب الوفاة جرّاء القتل فالنسبة هي 6.8 أضعاف اليهود. إلا أن نسب الانتحار لدى اليهود أعلى من العرب، وقد بلغت 3.7 أضعاف النسبة في أوساط العرب.

المصدر: al-masdar

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