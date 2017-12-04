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الأولى بإطلالة أمازيغية والثانية "رائدة الأناقة".. مغربيَّتان على غلاف Vogue Arabia في ديسمبر 2017

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اختارت مجلة Vogue Arabia أن تخصص غلاف عددها لشهر ديسمبر/كانون الأول 2017 لعارضة الأزياء المغربية - البريطانية نورا عتّال. وظهرت العارضة (18 سنة) بإطلالة توحي للزي الأمازيغي من توقيع Prada، في أول مرة تظهر بمفردها على غلاف مجلة عالمية.

 

 

ووصفت فوغ العارضة بـ"إحدى النجمات الصاعدات في مجال الموضة بالشرق الأوسط"، إذ وقعت العارضة عقوداً مع مجموعة من الماركات العالمية، أهمها Céline، Burberry، Loewe، Prada.

 

وشاركت العارضة مؤخراً إلى جانب كل من جيجي حديد وتايلور هيل وستيلا ماكسويل في عرض لـVersace.

 

نورا ليست العارضة المغربية الوحيدة التي اشتهرت في عالم الموضة، إذ ظهر اسم إيمان حمام في عرض "ملائكة فيكتوريا سيكريت" منذ 2014، والتي خصصت لها مجلة Vogue، أيضاً غلافها في شهر أبريل/نيسان 2017.

 

في حوارها مع المجلة قالت العارضة نورا العتال، إنها تشعر أنها مرتبطة بثقافة بلدها في كل مرة تزور فيها المغرب، وإن كانت تجد صعوبة في التحدث بلغة أهله، إلا أنها تحبها وتفهمها وتتحدث بها مع أصدقائها باستمرار.

 

عدد شهر ديسمبر 2017 من Vogue اختار مغربية أخرى كـ"رائدة" لهذا الشهر في الأناقة، وهي العارضة أميمة بومسهولي (22 سنة) والتي تحظى بمتابعة أزيد من 230 ألف متابع على إنستغرام.

 

المصدر: هافينغتون بوست

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