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تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت

آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تحدي جديد جذب الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو "تحدي أحمر الشفاه".

 

حيث تقوم الفتيات بتسجيل مقاطع فيديو لهن وهن يضعن أحمر الشفاه، ثم يتناولن الطعام دون المساس بشفاههن.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفتيات يقومن بهذا التحدي لمعرفتهن بالمعاناة التي تواجهها أي سيدة عندما تحاول تناول الطعام بعد وضع أحمر الشفاه.

المصدر: sputniknews

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