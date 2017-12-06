أحدث الأخبار:
- أول فنانة تظهر على التلفزيون السعودي منذ 40 عاما
- تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت
- بعض المسلمين لا يرحبون بها.. سياسيون يطالبون بمنع الداعية السويسرية نورا إيلي من دخول النمسا
- فتاة برازيلية تحتسي الشمبانيا بأموال الأطفال الجوعى.. أصبحت عمدة لبلدة فقيرة وأدارتها بالواتساب
- أراد الأطباء إنعاش أحد الأشخاص.. ولكن عندما رأوا هذا الوشم على صدره تركوه ليموت
- نَظرةٌ أوليّةٌ على المَشهد اليَمني بعد زِلزال مَقتلِ صالح وأركان قِيادَتِه: إذا صَحّت الأنباء عن قِيادة العواضي الرّجل الثالث في المُؤتمر جَناحًا مُؤيّدًا لبَقاء التّحالف مع الحوثيين فإنّ التّحالف السعودي أمامَ مَأزَقٍ صَعب.. وإليكم الأسباب
- الفصل الأخير الذي لم يكتبه علي عبدالله صالح
- نجت قمة الكويت ولم تنج الدوحة
- الحريري يَطوي إستقالته... ومُكوِّنات الحكومة تلتزم البيان - التسوية
- الحكومة بعد الانعاش: أولوية الاستقرار الاقتصادي والانتخابات
- القرار الخطير: مجلس الوزراء اللبناني يعتمد النأي بالنفس عن الصراعات العربية
- الحريري يتراجع عن استقالته ويعلن «النأي بالنفس» عن الأزمات «قولاً وفعلاً»
- الحريري يعود عن استقالته بعد بيان النأي بالنفس
- الحريري عاد عن «استقالة الرياض» بقرارٍ يُلزم الحكومة بكل مكوّناتها... «النأي بنفسها»
- بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض
- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- الحوثي الايراني..
- أضرارُ العاصفة على 14 آذار
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
- استراليا والتموضع ألأستراتيجي
- أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!
- لبنان يطوي صفحة استقالة الحريري بمباركة دولية
- الأهلي ينشد نقاط الأسيوطي
- لبنان: التسوية والاستقرار والحرب الأهلية ثالثتهما
تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت
آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
المصدر: sputniknewsالكاتب:
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تحدي جديد جذب الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو "تحدي أحمر الشفاه".
حيث تقوم الفتيات بتسجيل مقاطع فيديو لهن وهن يضعن أحمر الشفاه، ثم يتناولن الطعام دون المساس بشفاههن.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفتيات يقومن بهذا التحدي لمعرفتهن بالمعاناة التي تواجهها أي سيدة عندما تحاول تناول الطعام بعد وضع أحمر الشفاه.
المصدر: sputniknews
- نَظرةٌ أوليّةٌ على المَشهد اليَمني بعد زِلزال مَقتلِ صالح وأركان قِيادَتِه: إذا صَحّت الأنباء عن قِيادة العواضي الرّجل الثالث في المُؤتمر جَناحًا مُؤيّدًا لبَقاء التّحالف مع الحوثيين فإنّ التّحالف السعودي أمامَ مَأزَقٍ صَعب.. وإليكم الأسباب
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- إجراءات أميركية تنذر بسيناريو مرعب لكوريا الشمالية
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- الفصل الأخير الذي لم يكتبه علي عبدالله صالح
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أول فنانة تظهر على التلفزيون السعودي منذ 40 عاما
- تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت
- بعض المسلمين لا يرحبون بها.. سياسيون يطالبون بمنع الداعية السويسرية نورا إيلي من دخول النمسا
- فتاة برازيلية تحتسي الشمبانيا بأموال الأطفال الجوعى.. أصبحت عمدة لبلدة فقيرة وأدارتها بالواتساب
- أراد الأطباء إنعاش أحد الأشخاص.. ولكن عندما رأوا هذا الوشم على صدره تركوه ليموت
- بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض
- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- الأهلي ينشد نقاط الأسيوطي
- توقعات الأبراج ليوم December 6, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)