صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض

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نجحت المصورة الجغرافية سوريل أموري في تحقيق حلمها بوظيفة العمر التي يتمكن من خلالها السفر حول العالم والبقاء في منتجعات فاخرة وكسب مبالغ طائلة.

فازت أموري بأفضل وظيفة على كوكب الأرض، حيث كتبت في أوائل عام 2017، في مذكراتها عن رغبتها في السفر إلى 12 بلدا، وتوفير مبلغ من المال.

وتحولت هذه الرغبة إلى حقيقة عندما أرسل لها شقيقها للتقديم لفرصة عمل مغري بعنوان "أفضل وظيفة على كوكب الأرض"، بحسب ما نشر موقع "ستاندرد" البريطاني.

تقدم للوظيفة أكثر من 17 ألف شخص، منهم أموري، التي تقدمت قبل يوم واحد من الموعد النهائي، حيث يقول الإعلان إنه يمكن للمتقدم السفر حول العالم والعيش في منازل فاخرة مقابل 10 آلاف دولار على مدى 3 أشهر.

فازت أموري في النهاية بتصويت الجماهير، وذلك بعد تصفية المتقدمين إلى 15 شخصا.

ونشرت أموري صورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والتي تظهر خلالها بمناطق مختلفة في 15 دولة.