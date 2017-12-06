- تيار المستقبل: بيتٌ بمنازل كثيرة
- بيان "النأي بالنفس" يسقط الاستقالة ويعطي الحكومة فترة سماح
- هل تُبعد التسوية الجديدة الحريري عن السعودية؟
- صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
- يلعب بالنار.. ترامب يتجاهل الرفض العربي والتحذيرات الدولية ويؤكد نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس
- أول فنانة تظهر على التلفزيون السعودي منذ 40 عاما
- تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت
- بعض المسلمين لا يرحبون بها.. سياسيون يطالبون بمنع الداعية السويسرية نورا إيلي من دخول النمسا
- فتاة برازيلية تحتسي الشمبانيا بأموال الأطفال الجوعى.. أصبحت عمدة لبلدة فقيرة وأدارتها بالواتساب
- أراد الأطباء إنعاش أحد الأشخاص.. ولكن عندما رأوا هذا الوشم على صدره تركوه ليموت
- نَظرةٌ أوليّةٌ على المَشهد اليَمني بعد زِلزال مَقتلِ صالح وأركان قِيادَتِه: إذا صَحّت الأنباء عن قِيادة العواضي الرّجل الثالث في المُؤتمر جَناحًا مُؤيّدًا لبَقاء التّحالف مع الحوثيين فإنّ التّحالف السعودي أمامَ مَأزَقٍ صَعب.. وإليكم الأسباب
- الفصل الأخير الذي لم يكتبه علي عبدالله صالح
- نجت قمة الكويت ولم تنج الدوحة
- الحريري يَطوي إستقالته... ومُكوِّنات الحكومة تلتزم البيان - التسوية
- الحكومة بعد الانعاش: أولوية الاستقرار الاقتصادي والانتخابات
- القرار الخطير: مجلس الوزراء اللبناني يعتمد النأي بالنفس عن الصراعات العربية
- الحريري يتراجع عن استقالته ويعلن «النأي بالنفس» عن الأزمات «قولاً وفعلاً»
- الحريري يعود عن استقالته بعد بيان النأي بالنفس
- الحريري عاد عن «استقالة الرياض» بقرارٍ يُلزم الحكومة بكل مكوّناتها... «النأي بنفسها»
- بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض
- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- الحوثي الايراني..
- أضرارُ العاصفة على 14 آذار
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
نجحت المصورة الجغرافية سوريل أموري في تحقيق حلمها بوظيفة العمر التي يتمكن من خلالها السفر حول العالم والبقاء في منتجعات فاخرة وكسب مبالغ طائلة.
فازت أموري بأفضل وظيفة على كوكب الأرض، حيث كتبت في أوائل عام 2017، في مذكراتها عن رغبتها في السفر إلى 12 بلدا، وتوفير مبلغ من المال.
وتحولت هذه الرغبة إلى حقيقة عندما أرسل لها شقيقها للتقديم لفرصة عمل مغري بعنوان "أفضل وظيفة على كوكب الأرض"، بحسب ما نشر موقع "ستاندرد" البريطاني.
تقدم للوظيفة أكثر من 17 ألف شخص، منهم أموري، التي تقدمت قبل يوم واحد من الموعد النهائي، حيث يقول الإعلان إنه يمكن للمتقدم السفر حول العالم والعيش في منازل فاخرة مقابل 10 آلاف دولار على مدى 3 أشهر.
فازت أموري في النهاية بتصويت الجماهير، وذلك بعد تصفية المتقدمين إلى 15 شخصا.
ونشرت أموري صورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والتي تظهر خلالها بمناطق مختلفة في 15 دولة.
- نَظرةٌ أوليّةٌ على المَشهد اليَمني بعد زِلزال مَقتلِ صالح وأركان قِيادَتِه: إذا صَحّت الأنباء عن قِيادة العواضي الرّجل الثالث في المُؤتمر جَناحًا مُؤيّدًا لبَقاء التّحالف مع الحوثيين فإنّ التّحالف السعودي أمامَ مَأزَقٍ صَعب.. وإليكم الأسباب
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- إجراءات أميركية تنذر بسيناريو مرعب لكوريا الشمالية
- الفصل الأخير الذي لم يكتبه علي عبدالله صالح
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
- أول فنانة تظهر على التلفزيون السعودي منذ 40 عاما
- تحدي أحمر الشفاه يغزو الإنترنت
- بعض المسلمين لا يرحبون بها.. سياسيون يطالبون بمنع الداعية السويسرية نورا إيلي من دخول النمسا
- فتاة برازيلية تحتسي الشمبانيا بأموال الأطفال الجوعى.. أصبحت عمدة لبلدة فقيرة وأدارتها بالواتساب
- أراد الأطباء إنعاش أحد الأشخاص.. ولكن عندما رأوا هذا الوشم على صدره تركوه ليموت
- بطلة إسرائيل بالشطرنج للسعودية: اسمحوا لنا بالمشاركة ببطولة الرياض
- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- الأهلي ينشد نقاط الأسيوطي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)