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زعموا أنها تضمنت "إيحاءً جنسياً".. MBC توقف علا الفارس عن العمل بعد تغريدة غاضبة عن القدس

آخر تحديث: منذ 5 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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زعموا أنها تضمنت &quot;إيحاءً جنسياً&quot;.. MBC توقف علا الفارس عن العمل بعد تغريدة غاضبة عن القدس

قررت مجموعة MBC إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، بحسب مصادر لصحيفة عاجل، وذلك يعد نشرها لتغريدة فجر اليوم بشأن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

 

استنكرت الفارس قرار ترامب، غير أنها ألقت باللوم على الشعوب العربية التي ستدين القرار في حينه، ولكنهم سيستقبلون يوم الخميس بالغناء، وهو ما اعتبر إيحاء جنسي غير مقبول من إعلامية.

 

 

وبحسب مصادر "عاجل" فإن التغريدة تضمنت إهانة للشعوب العربية، ومن ثم تم إيقافها عن العمل.

 

فيما استنكرت الفارس التعليقات الغاضبة من تغريداتها، وردت من خلال تغريدة أخرى طالبت جمهورها من خلالها بالتوقف عن المزايدات.

 

المصدر: هافينغتون بوست

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