مسؤول سابق: "فيسبوك" تمزق النسيج الا جتماعي

وجه تشاماث باليهابيتيا الاتهامات لشركة "فيسبوك" والذي انضم إليها في عام 2007، واتهمها ببرمجة مستخدميها.

صرح باليهابيتيا، الذي يعد أحد المسؤولين الأوائل في الشركة، بأن "الفيسبوك" يدمر التماسك الاجتماعي للمجتمع.

وأضاف انه يشعر بالذنب بشأن عمل شركته.

تصريحات باليهابيتيا جاءت أمام جمهور من جامعة ستانفورد الأمريكية، قائلا:"أعتقد أننا أوجدنا أدوات تمزق النسيج الاجتماعي".

كما ونقلت صحيفتا "الغارديان" و"التلغراف" البريطانيتان عن باليهابيتيا، قوله: "إننا في حالة سيئة حقا في الوقت الحالي من وجهة نظري، فيسبوك يفسد الأسس الأساسية لكيفية تصرف الناس تجاه بعضهم بعضا".

يذكر أن باليهابيتيا، غادر "فيسبوك" في عام 2011، ليصبح مستثمرا في مجال التكنولوجيا.