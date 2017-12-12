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سجن وجلد ممرضة سعودية بسبب "صور"
قضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول، بالحكم بالسجن والجلد على ممرضة قامت بتصوير زميلاتها دون وجه حق.
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن حكم المحكمة جاء بسجن الممرضة 15 يوما وجلدها 50 جلدة أمام بوابة المستشفى الذي تعمل به، وذلك جزاء لما قامت به من تصوير أربع من زميلاتها داخل القسم الذي يعملن به بالمستشفى.
وأوضحت الصحيفة أن الممرضة صورت زميلاتها باستخدام هاتفها المحمول الخاص، وذلك بعد أن اعترضت على تقييم رئيسة القسم لها، إذ منحتها تقدير "جيد جدا" للأداء الوظيفي، فيما ترى الممرضة أنها تستحق تقدير "ممتاز"، وأثناء النقاش قامت بتصوير الممرضات مرتديات زي العمل، دون وجه حق، ثم هددتهن بهذه الصور، ما دفعهن لتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وقبلت المحكمة دعوى الممرضات ضد زمليتهن، وصدر بحقها حكم شرعي يقضي بسجن الممرضة المذنبة 15 يومًا، وجلدها 50 جلدة تنفذ أمام بوابة المستشفى.
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