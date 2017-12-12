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مغامر يوثق لحظة مصرعه سقوطا من الطابق 62

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 150
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وثق مغامر صيني شاب لحظة مصرعه إثر سقوطه من ناطحة سحاب مكونة من 62 طابقًا في مقاطعة هونان، جنوب الصين.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، كان الشاب وويونغنينغ صاحب الـ26 عاما، يقوم بإحدى حركاته الخطيرة أعلى سطح مركز "هوايوان" الدولي.

 

ولم يسقط الشاب بارتفاع المبنى، بل كانت مسافة سقوطه حوالي 14 مترا داخل شرفة ليلقى مصرعه، قبل أن يعثر عى جثته عامل تنظيف نوافذ المبنى.

 

وكشفت جين جين، صديقة يونغنينغ، أن سبب إقدامه على تصوير الفيديو هو ربح 80 ألف يوان (12 ألف دولار) ليكون قادرا على طلب يدها من أهلها للزواج.

المصدر: sputniknews

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