منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
المصنفة ايضاً في: منوعات

حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: AFP
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 137
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... &quot;فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه&quot;

دعا حاكم نيويورك إلى تشريع استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه في الولاية.

 

وقال أندرو كومو الذي أعيد انتخابه حاكماً لهذه الولاية التي تعد حوالي عشرين مليون نسمة في خطاب بشأن أولوياته التشريعية للعام 2019 "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه للبالغين ولننه المسألة".

 

وخلال الحملة لإعادة انتخابه هذا الخريف والتي تنافس فيها مع الممثلة اليسارية سينتيا نيكسون التي كانت تنادي بهذا التشريع، أبدى كومو انفتاح بعدما معارضة طويلة.

 

واستعاد الإثنين الحجج التي استخدمتها نيكسون دعماً لمطلب تشريع استخدام الحشيشة في الولاية والتي تشير فيها إلى أن الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين بتهمة تدخين الحشيشة في نيويورك هم من أفراد الأقليات الإتنية.

 

وقال: "لدينا نظامان للقضاء الجنائي: واحد للأغنياء والأشخاص الميسورين، وآخر للباقين" يستخدم "منذ زمن طويل لاستهداف السود والأقليات".

المصدر: AFP

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)