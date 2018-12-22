هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب

رغم تصميمك على العيش بطريقة صحية فإن جسمك قد يواجه بعض المشاكل (الألمانية)

على الرغم من تصميمك على العيش بطريقة صحية، فإن جسمك قد يواجه بعض المشاكل، وفي هذا الصدد يقدم الأطباء بعض النصائح التي يمكنك اعتمادها لتعزيز صحة جسمك.

ضباب الدماغ

قالت ليندساي تيغار في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، وفقا لمارتن ج. بلوم الدكتور في الطب وطبيب القلب الخبير في الطب الوظيفي، إن "النسيان يجب ألا نربطه بالشيخوخة فقط".

ويؤكد بلوم أن ضباب الدماغ قد يكون مؤشرا على حالات صحية أكثر خطورة، على غرار اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على المسائل الإدراكية.

وبالنسبة للنساء، قد تشير اضطرابات الذاكرة إلى وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية.

ويضيف بلوم "عليك التفكير في إجراء اختبار شامل للدم يقوم بقياس جميع الهرمونات والدلالات الحيوية، وفحص الغدة الدرقية لقياس احتمالية وجود الأجسام المضادة للدرقية، ولتحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور ضباب الدماغ لديك".

ضباب الدماغ قد يكون مؤشرا على حالات صحية خطرة (غيتي)

بكتريا تشتت الأفكار

بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، يمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية تشتتا في الأفكار.

ونظرا لأن الميكروبات المعوية مرتبطة بالدماغ، فيمكن أن يساعد تحسين نظامك الغذائي على منحك الصفاء والتركيز.

وقد يؤدي مرور العديد من السنوات على الزواج إلى تراجع الرغبة الجنسية عند البعض.

وعلى الرغم من أن الشعور بالرغبة الجنسية قد يشتد أو يخبو، فإن عدم الشعور بهذه الرغبة على الإطلاق قد يكون نتيجة مشاكل في الهرمونات.

وحتى تتمكن من فهم حالتك، يجب أن تراجع الطبيب لإجراء فحص للهرمونات، على غرار هرمون التستوستيرون والإستراديول والإستريول والبروجسترون.

كما قد يؤدي اختلال التوازن الهرموني إلى مواجهة حالات أكثر خطورة، مثل التعب والاكتئاب وزيادة الوزن وحتى المشاكل في القلب.

شدة التوتر بسبب العمل أو العائلة أو العلاقات قد يدمر صحتك (غيتي)

التوتر يدمر صحتك

سواء كان السبب هو العمل أو العائلة أو العلاقات، فإن التوتر المستمر قد يدمر صحتك.

فعندما تكون مستويات الكورتيزول غير متوازنة ومرتفعة، قد يسبب ذلك تقلبات في المزاج وشعورا بالقلق والاكتئاب، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية وتقدير الذات.

كما يمكن أن يسبب ارتفاع الكورتيزول زيادة في دهون الجسم والالتهاب، مما يؤدي إلى تدني مستوى الثقة بالنفس والشعور بالإحباط.

وكما هو الحال بالنسبة لضباب الدماغ، يشجع الدكتور بلوم المرضى على بدء رحلة العلاج انطلاقا من المعدة، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، حتى تتمكن من التحكم بشكل أفضل في مستوى الكورتيزول، وهو ما يمنح جسمك توازنا أفضل.

نعاس معظم الأوقات

بغض النظر عن تخصيص وقت لممارسة الرياضة والحرص على اتباع نظام غذائي جيد، يعتبر النوم ليلا عنصرا أساسيا لصحتك.

ولهذا ينصح الدكتور بلوم بمراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن، عندما تشعر بأنك لا تحصل على ما يكفي من النوم، ويقول إن "النوم ضروري أيضا لإعادة ضبط ساعتك البيولوجية".

تشنج عضلات الساق المتكرر يمكن أن يشير إلى مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الجسم (غيتي إيميجز)

تشنج عضلات الساق

نظرا لأن معظمنا يقضي أغلب الوقت في الجلوس أمام الحاسوب أو التلفزيون، فنحن لا نولي تشنج عضلات الساق الأهمية اللازمة.

ومع ذلك، يحذر أدونيس مايكز المدير الطبي في منتجع كاريلون ميامي ويلنيس، من أن التقلصات المتكررة في العضلات يمكن أن تشير إلى مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الجسم، ويمكن أن يسبب هذا الأمر بعض المشاكل الصحية مع مرور الوقت.

وهذه الحالة تؤدي إلى اضطراب نظام القلب، وهو ما يمكن أن يسبب بدوره السكتة القلبية أو الموت المفاجئ.

وللتخفيف من هذه التشنجات، يوصى بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم على غرار اللوز والموز.

رعشة الأطراف

في حال واجهت رعشة على مستوى يديك وقدميك باستمرار، فقد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين "بي 12".

وفي حال تركت المشكلة دون علاج، فإن هذا النقص في المغذيات الأساسية قد يؤدي إلى فقر الدم والأمراض العصبية في بعض الحالات القصوى.

ولهذا ينصح بتناول الوجبات التي تتضمن البيض ومنتجات الألبان، أما النباتيون فيمكن أن يساعدهم المكمل الغذائي "فيتامين بي 12" في الحفاظ على صحتهم.

بشرة جافة للغاية (غيتي إيميجز)

بشرة شديدة الجفاف

مع حلول فصل الشتاء، تصبح البشرة الجافة مصدر قلق. ووفقا للدكتورة في الطب جانيت بريستوسكي، قد تكون تلك المناطق الجافة التي تسبب الحكة دليلا على أن حميتك المنخفضة الدسم هي التي تقف وراء نقص الأحماض الدهنية.

وإلى جانب استخدام مرطب يومي يتوافق مع نوع بشرتك، توصي الطبيبة بإضافة المزيد من الأكلات الغنية بالدهون الصحية إلى قائمة طعامك اليومية، والتي قد تشمل الأفوكادو والجوز والزيتون وغيرها.

كما يقول جوشوا زيشنر، طبيب الجلد في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، إنه على الرغم من أن حب الشباب يعتبر حالة وراثية أو هرمونية، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحفز انتشار المزيد من البثور، كما أن التوتر أيضا قد يؤدي إلى ظهور هذه الحبوب بكثرة.

ويضيف زيشنر أنه "قد تم توثيق العلاقة بين انتشار حب الشباب والتوتر في مكان العمل أو المدرسة خلال فترات الاختبار".

تعب بعد الظهيرة

بعد المشاركة في العديد من الاجتماعات التي لم تكن بحاجة إلى حضورها فعلا، قد تجد نفسك تعدّ الدقائق حتى يحين وقت الراحة لشرب القهوة.

وتقول الدكتورة تانيا ديمبسي إنك إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، فقد يكون ذلك لتناولك الأطعمة الخاطئة خلال وقت الغداء، مما يؤدي إلى فقدان الطاقة قبل وقت العشاء.

وتوضح ديمبسي أن الأطعمة الغنية بالسكريات -على غرار البيتزا والسندويشات والوجبات الأخرى القائمة على الخبز- يمكن أن تسبب ارتفاعا في مستويات سكر الدم، مما يؤدي إلى الإرهاق بعد بضع ساعات.

ويمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم إلى النعاس والإرهاق الذي يشعر به الناس في فترة ما بعد الظهيرة دون معرفة السبب.