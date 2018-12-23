- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
- تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس
- وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا
- تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
- الحكومة: خلاف على عدرا والحقائب
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الأعراف المضافة إلى اتفاق الدوحة: رئيس مكلّف يتفرّج... وتوقيع بـ«الحبر السري»
- «اللقاء التشاوري» سلّم بتوزير عدرا: ملتزمون بمبادرة عون
- دعم القروض السكنية: المصارف تماطل!
- صفقة داخلية وضغوط خارجية حلّتا عقدة الحكومة اللبنانية
- «اليونيفيل» لإسرائيل: هاتوا تفويضاً جديداً... لنواجه
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
تأكد يوم الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول، أن بقايا عظام عثر عليها متنزهون في غابة، تعود لطالبة تدعى مزكين نعسان (16 عاماً)، كانت قد اختفت يوم 14 مايو/أيار 2017 من دائرة أشافينبورغ بولاية بافاريا، بحسب ما أعلنت الشرطة والنيابة العامة الألمانية في بيان مشترك.
وذُكر في البيان أن التحقيقات متواصلة بشأن الاشتباه في تعرُّض الفتاة لجريمة عُنف.
وكان أقارب الفتاة أبلغوا عن اختفائها بعد ظُهر ذلك اليوم لدى السلطات، لعدم عودتها من المدرسة المهنية للمنزل، فنفذت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق عنها تضمنت توزيع منشورات في مدرستها، والبحث بالمروحية، وعبر غطَّاسين قرب جسر في أشافينبورغ.
الوالد المتواري عن الأنظار المشتبه به في قتلها
ويُشتبه إلى حد كبير في أن والدها هاشم نعسان (44 عاماً) قد قتلها. ويتم البحث عنه عبر مذكرة اعتقال منذ مطلع يونيو/حزيران 2017 بتهمة محاولة القتل غير العمد، جراء طعنه حينذاك حبيب ابنته، السوري الجنسية أيضاً، البالغ من العمر 23 عاماً، بسلاح أبيض في منطقة العنق، وإصابته بجراح بليغة. وعثر السكان على الشاب لاحقاً وتم إسعافه ونقله للمشفى.
ولم تتمكن الشرطة من العثور على هاشم حتى الآن. وبحسب البيان المشترك، يتم التحقيق في مدى ارتباط جريمة تلك الليلة بواقعة اختفاء الفتاة مزكين.
وأشار بيان الشرطة والنيابة إلى أن هناك مذكرة اعتقال دولية أيضاً صادرة بحق هاشم نعسان، بغرض تنفيذ عقوبة سجن مدتها 9 أشهر بحقه، كانت قد صدرت ضده في مايو/أيار 2017، عندما وجدته المحكمة مذنباً بضرب ابنته مزكين (الضحية) في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2016، وإلحاق إصابات بتورمات دموية بها، وتهديدها في إحدى هذه المرات.
والدة الضحية تتحدث عن اختباء زوجها السابق في إسطنبول
وتقول هيفين (44 عاماً)، والدة الضحية مزكين، لموقع صحيفة بيلد، إنه عند اندلاع الحرب في حلب، أرادوا أن يخرجوا منها بأسرع وقت ممكن، وفرَّ زوجها حينذاك (المشتبه به) وابنتها مزكين (الضحية) وابن زوجها، إلى ألمانيا عام 2015.
وأضافت: «أردنا أن نصبح سعداء هنا. لكن زواجي انتهى بالطلاق، وعائلتي دُمرت»، مشيرة إلى أن تصرفات ابنتها مزكين تغيَّرت بعد انتقالهم لبلدة غولدباخ منذ قرابة عام، قائلة: «كانت تتكلم الألمانية، وتحب الرقص، وتريد أن تصبح عالمة»، وأُغرمت بالشاب شيخو (23 عاماً).
وتزعم أن حبيب ابنتها كان يشرب الكحول ويتعاطى المخدرات، وأن ابن زوجها طلب منه مالاً لكي يصمت ولا يخبر أباه بأمر العلاقة بين الاثنين، فرفض شيخو الدفع وقام بضربه عوضاً عن ذلك، مشيرة إلى أن ابنتها وشيخو اختبآ بعد ذلك.
وتعبّر هيفين في حديثها مع «بيلد» عن عدم اعتقادها أن زوجها السابق قد قتل ابنتهما، رغم أنه كان يضربها أحياناً.
وتدّعي أن ابنتها الضحية ألغت قبل يوم من اختفائها خطبتها المخطط لها على شيخو.
وقالت الشرطة إن الأب هاشم المشتبه به، قد يكون مقيماً في الخارج أو أيضاً في ألمانيا. وتزعم والدة الضحية أن زوجها السابق يختبئ في إسطنبول حالياً، متحدثة عن إرساله فيديو لها يظهره وهو يرقص هناك.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)