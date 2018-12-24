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أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية

آخر تحديث: منذ 24 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 48
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أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد "الرجل المائي" (أكوامان) إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع محققا 67 مليون دولار.

 

والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

 

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "عودة ماري بوبينز"( ماري بوبينز ريتيرنز) في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار. والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.

 

واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد "النحلة الطنانة" (بامبلبي) المركز الثالث بإيرادات بلغت 21 مليون دولار.

 

والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 17 مليون دولار.

 

أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

 

وتراجع فيلم الحركة "المهرب" (ذا ميول) من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10 مليون دولار.

 

الفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

 

المصدر: سكاي نيوز

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