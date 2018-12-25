- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
- مساعي تشكيل الحكومة في عطلة رأس السنة وربما تطول بعدها
- «الأزمة الحكومية» تخرج عن السيطرة
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- كمين الحكومة الذي نصبه باسيل ووقع فيه
- تظاهرة الأحد: صرخة حقيقية بتدبير مريب
- صحيفة فرنسيّة تفتح ملف نهر "البارد": شرارة الطفل "محمد" تُشعله!
- هل توقف تركيا حملتها على السعوديّة بعد قرار الانسحاب من سوريا؟
- لا نريد حكومة من هؤلاء
- عبد الرحيم مراد خسر وسعد أنقذ نفسه... أيّ وظيفة لسنّة 8 آذار بعد ترحيل الولادة؟
- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
- وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
تمثل القهوة أحد المشروبات المفضلة في العالم بأسره التي يستمتع باحتسائها بصفة يومية الملايين من الناس لا يسبقها في ذلك سوى الماء حتى أن الرئيس الأميركي السابق توماس جيفرسون وصفها بأنها "المشروب المفضل للعالم المتحضر".
أسطورة الراعي
كان من المفترض أن القهوة اكتشفها أحد رعاة الماعز في إثيوبيا، وهذهالأسطورة تفيد بأن الآثار المنبهة لحبات القهوة اكتشفت عن طريق الخطأ من قبل راعي ماعز الذي لاحظ الحيوية المفرطة للماعز التي يرعاها بعد تناولها ثمارا من شجرة معينة.
وتم نقل هذا الاكتشاف لاحقا إلى رئيس دير الذي صنع شرابا انطلاقا من هذه الثمار، وهو ما أبقاه يقظا خلال صلوات المساء الطويلة، من هذا المنطلق ذاع صيت هذا النوع من الثمار بين العديد من الرهبان الآخرين وغيرهم.
موجات القهوة الثلاث
استهلاك الناس مشروب القهوة تطور عبر ثلاث مراحل، ففي المقام الأول كانت القهوة تباع بأثمان زهيدة ويمكن للجميع الحصول عليها بسهولة، فضلا عن أن مذاق أنواعها المختلفة كان نفسه تقريبا، وفي مرحلة ثانية سعت متاجر القهوة إلى إضفاء مزيج متناسق من النكهات الحلوة.
أما في الموجة الثالثة فقد أصبحت القهوة مجال تخصص، حيث بات لها منشأ وقصة، بالإضافة إلى نكهات مميزة تروي تلك القصص، كما أصبح تحميصها فنا يعكس الدقة والعناية التي حصدت بها حبات القهوة.
كمية الكافيين
كمية الكافيين في فنجان قهوة عادي تفوق تلك الموجودة في جرعة من الإسبريسو، الأونصة الواحدة من الإسبريسو تحتوي على حوالي أربعين مليغراما من مادة الكافيين مقابل عشرة مليغرامات للأونصة الواحدة بالنسبة لفنجان من القهوة.
لكن في حين تحتوي الجرعة المزدوجة من الإسبريسو على ثمانين مليغراما من الكافيين يحتوي فنجان القهوة ذا 12 أونصة على حوالي 120 مليغراما.
مذاق "محايد إلى قاسٍ"
يشهد نوعان رئيسيان من القهوة نموا في السوق التجارية: الأرابيكاوالروبوستا، وينظر لقهوة الروبوستا على أنها الأقل جودة بين أنواع القهوة، وتتميز بمذاق من "محايد إلى قاسٍ"، فضلا عن احتوائها على مستويات عالية من الكافيين.
في المقابل، تختلف حبات الأرابيكا على نطاق واسع من حيث خصائص النكهة وتقدم طعما أكثر دقة، لكن زراعتها تعد أكثر صعوبة.
البرازيل أكبر منتج
البرازيل هي أكبر منتج للقهوة في العالم، تتبعها فيتنام وكولومبيا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها في البرازيل 49.2 مليون كيس خلال موسم حصاد 2017-2018، مع العلم أن الكيس الواحد يزن ستين كيلوغراما، كما أن أغلب محاصيل القهوة المتأتية من البرازيل تكون من نوع الأرابيكا.
فنلندا أكبر مستهلك
تحتل فنلندا المرتبة الأولى كأكبر بلد مستهلك للقهوة في العالم بمعدل 12 كيلوغراما من القهوة المستهلكة سنويا للفرد الواحد، تليها كل من النرويج وأيسلندا، واستنادا إلى إحصاءات مأخوذة عن المنظمة الدولية للقهوة تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ26.
المزارعون الصغار
ينتج صغار المزارعين 80% من إجمالي الإنتاج العالمي للقهوة، وعلى الرغم من آليات وأساليب الإنتاج الفعالة التي تعتمدها جملة من البلدان على غرار البرازيل وفيتنام فإن معظم إمدادات القهوة في العالم تتأتى من حوالي 25 مليون من المزارعين الصغار.
فوائد القهوة
للقهوة فوائد عديدة على الصحة حتى أنها قد تطيل عمركنظرا لمستوياتها العالية من مضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة على غرار الفيتامين "ب2" والمغنسيوم والبوتاسيوم.
وقد تكون للقهوة فوائد صحية أخرى، فوفقا لأحد الأبحاث تساهم القهوة في زيادة معدل الأيض والقدرة على حرق الدهون، علاوة على رفع مستويات الطاقة لديك، كما قد تقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ومرض ألزهايمر وأنواعا معينة من مرض السرطان.
القهوة الأغلى
أما القهوة الأغلى ثمنا في العالم فهي مستخرجة من فضلات "قط الزباد"، ويمكن أن يبلغ ثمن الفنجان الواحد منها مئة دولار، وقهوة الكوبي لواك المعروفة أيضا بقهوة "براز القط" تمر بعملية إنتاج فريدة من نوعها، إذ تجمع فضلات حيوان الزباد الذي يقتات على البن من قبل المزارعين لتغسل وتجفف بهدف تحميصها، وخلال عملية الهضم تهضم ثمرة البن واللب في حين تبقى الحبوب سليمة وتخضع لاحقا لعملية تخمير فريدة من نوعها التي يقال إنها تعطي قهوة الكوبي لواك نكهتها المميزة.
بذور ثمار البن
"حبوب القهوة" هي بالأساس بذور ثمار البن، فالقهوة تشبه الحبوب في شكلها، لكن ما يتم تخميره بالفعل ليس سوى بذور ثمار البن المحمصة والمعالجة، وعموما تحتوي حوالي 95% من هذه الثمار على حبتين متجاورتين، ويعتقد أن تلك التي تحتوي على حبة واحدة أكثر حلاوة وألذ طعما.
كانت هذه الحقائق ما تحدثت الكاتبة أبيغايل أبيساميس في تقريرها الذي نشره موقع "إنسايدر" الأميركي، وهي حقائق مثيرة لاهتمام عشاق القهوة والتي تكشف جزءا من أسلوب الحياة.
تابعونا
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)