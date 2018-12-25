القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز

القهوة اكتشفها أحد رعاة الماعز في إثيوبيا الذي لاحظ الحيوية المفرطة للماعز التي يرعاها بعد تناولها (بيكسلز)

تمثل القهوة أحد المشروبات المفضلة في العالم بأسره التي يستمتع باحتسائها بصفة يومية الملايين من الناس لا يسبقها في ذلك سوى الماء حتى أن الرئيس الأميركي السابق توماس جيفرسون وصفها بأنها "المشروب المفضل للعالم المتحضر".

أسطورة الراعي

كان من المفترض أن القهوة اكتشفها أحد رعاة الماعز في إثيوبيا، وهذهالأسطورة تفيد بأن الآثار المنبهة لحبات القهوة اكتشفت عن طريق الخطأ من قبل راعي ماعز الذي لاحظ الحيوية المفرطة للماعز التي يرعاها بعد تناولها ثمارا من شجرة معينة.



وتم نقل هذا الاكتشاف لاحقا إلى رئيس دير الذي صنع شرابا انطلاقا من هذه الثمار، وهو ما أبقاه يقظا خلال صلوات المساء الطويلة، من هذا المنطلق ذاع صيت هذا النوع من الثمار بين العديد من الرهبان الآخرين وغيرهم.

موجات القهوة الثلاث

استهلاك الناس مشروب القهوة تطور عبر ثلاث مراحل، ففي المقام الأول كانت القهوة تباع بأثمان زهيدة ويمكن للجميع الحصول عليها بسهولة، فضلا عن أن مذاق أنواعها المختلفة كان نفسه تقريبا، وفي مرحلة ثانية سعت متاجر القهوة إلى إضفاء مزيج متناسق من النكهات الحلوة.

أما في الموجة الثالثة فقد أصبحت القهوة مجال تخصص، حيث بات لها منشأ وقصة، بالإضافة إلى نكهات مميزة تروي تلك القصص، كما أصبح تحميصها فنا يعكس الدقة والعناية التي حصدت بها حبات القهوة.

كمية الكافيين

كمية الكافيين في فنجان قهوة عادي تفوق تلك الموجودة في جرعة من الإسبريسو، الأونصة الواحدة من الإسبريسو تحتوي على حوالي أربعين مليغراما من مادة الكافيين مقابل عشرة مليغرامات للأونصة الواحدة بالنسبة لفنجان من القهوة.

لكن في حين تحتوي الجرعة المزدوجة من الإسبريسو على ثمانين مليغراما من الكافيين يحتوي فنجان القهوة ذا 12 أونصة على حوالي 120 مليغراما.

مذاق "محايد إلى قاسٍ"

يشهد نوعان رئيسيان من القهوة نموا في السوق التجارية: الأرابيكاوالروبوستا، وينظر لقهوة الروبوستا على أنها الأقل جودة بين أنواع القهوة، وتتميز بمذاق من "محايد إلى قاسٍ"، فضلا عن احتوائها على مستويات عالية من الكافيين.



في المقابل، تختلف حبات الأرابيكا على نطاق واسع من حيث خصائص النكهة وتقدم طعما أكثر دقة، لكن زراعتها تعد أكثر صعوبة.

البرازيل أكبر منتج

البرازيل هي أكبر منتج للقهوة في العالم، تتبعها فيتنام وكولومبيا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها في البرازيل 49.2 مليون كيس خلال موسم حصاد 2017-2018، مع العلم أن الكيس الواحد يزن ستين كيلوغراما، كما أن أغلب محاصيل القهوة المتأتية من البرازيل تكون من نوع الأرابيكا.

فنلندا أكبر مستهلك

تحتل فنلندا المرتبة الأولى كأكبر بلد مستهلك للقهوة في العالم بمعدل 12 كيلوغراما من القهوة المستهلكة سنويا للفرد الواحد، تليها كل من النرويج وأيسلندا، واستنادا إلى إحصاءات مأخوذة عن المنظمة الدولية للقهوة تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ26.

المزارعون الصغار

ينتج صغار المزارعين 80% من إجمالي الإنتاج العالمي للقهوة، وعلى الرغم من آليات وأساليب الإنتاج الفعالة التي تعتمدها جملة من البلدان على غرار البرازيل وفيتنام فإن معظم إمدادات القهوة في العالم تتأتى من حوالي 25 مليون من المزارعين الصغار.

فوائد القهوة

للقهوة فوائد عديدة على الصحة حتى أنها قد تطيل عمركنظرا لمستوياتها العالية من مضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة على غرار الفيتامين "ب2" والمغنسيوم والبوتاسيوم.



وقد تكون للقهوة فوائد صحية أخرى، فوفقا لأحد الأبحاث تساهم القهوة في زيادة معدل الأيض والقدرة على حرق الدهون، علاوة على رفع مستويات الطاقة لديك، كما قد تقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ومرض ألزهايمر وأنواعا معينة من مرض السرطان.

القهوة الأغلى

أما القهوة الأغلى ثمنا في العالم فهي مستخرجة من فضلات "قط الزباد"، ويمكن أن يبلغ ثمن الفنجان الواحد منها مئة دولار، وقهوة الكوبي لواك المعروفة أيضا بقهوة "براز القط" تمر بعملية إنتاج فريدة من نوعها، إذ تجمع فضلات حيوان الزباد الذي يقتات على البن من قبل المزارعين لتغسل وتجفف بهدف تحميصها، وخلال عملية الهضم تهضم ثمرة البن واللب في حين تبقى الحبوب سليمة وتخضع لاحقا لعملية تخمير فريدة من نوعها التي يقال إنها تعطي قهوة الكوبي لواك نكهتها المميزة.

بذور ثمار البن

"حبوب القهوة" هي بالأساس بذور ثمار البن، فالقهوة تشبه الحبوب في شكلها، لكن ما يتم تخميره بالفعل ليس سوى بذور ثمار البن المحمصة والمعالجة، وعموما تحتوي حوالي 95% من هذه الثمار على حبتين متجاورتين، ويعتقد أن تلك التي تحتوي على حبة واحدة أكثر حلاوة وألذ طعما.

كانت هذه الحقائق ما تحدثت الكاتبة أبيغايل أبيساميس في تقريرها الذي نشره موقع "إنسايدر" الأميركي، وهي حقائق مثيرة لاهتمام عشاق القهوة والتي تكشف جزءا من أسلوب الحياة.