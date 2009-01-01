- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- أستراليا تخلي 300 شخص من برج بالحديقة الأولمبية بسيدني خشية انهياره
- الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- كانت سنة الحلول المستحيلة
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
- الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية
- لا للنشر بالعامية نعم للعربية الفصحى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- من الحالات التي تجعل المجامعة مؤلمة للمرأة!!
- هموم تكبير الثدي لدى المرأة
- الطول الطبيعي للقضيب الذي يعمل على اسعاد الزوجة!!
- الحميمية يزيد احتمال خصوبتهم وإنجابهم للأطفال
- من فظائع التربية الجنسية الخاطئة للإناث
- تشريح فتحه الشرج واسباب النهي عن وطء الدبر بالصور
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
اخترنا لكم
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
تمكن الزعيم النازي هتلر من الفرار من مخبأه في برلين في الثلاثين من نيسان عام 1945 ووصل إلى الأرجنتين حيث بقي مختبئا في مزرعة فيها، بحسب أحد أنصار "نظرية المؤامرة".
هذا الاعتقاد دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، بحسب وثائق سرية تم الكشف عنها مؤخرا، إلى التحقيق بجدية في احتمال فرار هتلر من ألمانيا.
وتستعرض الوثائق، التي أخفيت بها أسماء من شاركوا بالتحقيقات، إمكانية هرب هتلر إلى أميركا اللاتينية بواسطة غواصة ألمانيا من طراز "يو 3523" بعد أسبوعين على تقارير انتحاره.
ورغم أن مكتب التحقيقات لم يتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على جثة أدولف هتلر بعد انتحاره، فإن أحد المسؤولين في مزرعة أرجنتينية "قد يكون استضافه"، بحسب تلك الوثائق.
هذه المعلومات دفعت مطاردي شائعات فرار هتلر إلى الأرجنتين، ومن بينهم هاري كوبر، إلى تقصي المسألة، وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية.
ويزعم كوبر، الذي طارد شائعات فرار الفوهرر من برلين طوال سنوات، إنه تحدث إلى الرجل الذي عمل في مزرعة "إستانسيا سان رامون" في بوينوس أيرس.
وكشف في فيلم وثائقي بعنوان "هتلر: الهروب الكبير"، من إنتاج نتفليكس، لماذا اضطر الرجل البالغ من العمر 40 عاما إلى البقاء صامتا.
وأوضح كوبر قائلا إنه ذهب في العام 2015 إلى المزرعة في الأرجنتين مع صديق آخر واستقبلهما صاحب المزرعة نفسه، وكان يتحدث الإسبانية والإنجليزية بلكنة ألمانية، مشيرا إلى أنه كان يجيب على الأسئلة من دون مشكلات، وأضاف أنه سأله مباشرة "أي واحد من هذه المنازل عاش فيها هتلر وإيفا بيرون؟"
وعلى الرغم من أنه لم يكن قد ولد في ذلك الوقت، إلا إن رده كان "لقد تلقيت تعليمات بعدم الإفصاح عن ذلك".
يشار إلى أن أصحاب نظرية المؤامرة يستمتعون بفكرة أن هتلر تمكن من النجاة من الحرب، خصوصا في ظل الظروف الغامضة المحيطة بوفاته.
وبحسب الرواية التاريخية للأحداث فقد انتحر هتلر عندما أحكم الجيش السوفيتي الحصار على برلين، ويعتقد أن الجنود الألمان أحرقوا جثته، لكن لم يعثر على أي رفات تدل عليه.
وزعمت السلطات الروسية لاحقا إن هتلر كان مازال حيا حينها، وأن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أبلغ الرئيس الأميركي هاري ترومان بذلك.
وتشير سجلات الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات والاستخبارات الفرنسية إلى أن هتلر مات في المخبأ، بينما تؤكد الاستخبارات الروسية السرية أنه قتل نفسه بالرصاص.
وتفيد وثيقة تم الكشف عنها عام 2017، نشرت في الدورية الأوروبية، للطب الباطني إلى أن الأوامر صدرت إلى ضباط الاستخبارات النازية بحرق جثة هتلر، قبل أن يكتشف الجنود السوفييت بقاياه المحترقة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)