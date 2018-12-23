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نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 98
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نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة

تعرضت نائبة كازاخستانية للضرب المبرح من قبل مجهولين، وذلك بسبب لباسها الفاضح خلال مشاركتها في حفل عرض أزياء في مدينة أستانا الكازاخستانية.

 

وأعلنت النائبة في البرلمان الكازاخستاني، ديناغول تاسوفا، على صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” أنها تعرضت لضرب مبرح من قبل رجال خلال مشاركتها في حفل أزياء في مدينة أستانا.

 

ولفتت إلى أن الاعتداء حصل بسبب اعتبار بعض الأشخاص أنها ترتدي ملابس فاضحة وغير لائقة، لها كونها نائبة في البرلمان وتمثل الشعب الذي أعطاها ثقته.

 

ونشرت النائبة الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، ما أثار ضجة كبيرة في المجتمع الكازاخستاني بين مؤيد ومعارض لضرب المرأة.

 

 
 
 
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Бить или не бить? Вот в чем вопрос! После новости о показе, в котором я принимала участие на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram (@dinagul.tassova) удалили и причина всему - грудь. Я как модель делаю свою работу и делаю её хорошо. Когда я вышла на сцену все аплодировали. После показа ко мне подходили женщины с теплым отзывами и фотографировались. Открою вам секрет - у меня и до этого и были показы в прозрачном белье и в купальниках. Я просто делаю свою работу на сцене! Так же как и каждый из вас! Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому. А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат «поддержки» как мне казалось «близкого» человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить. Я узнала, что у нас в Казахстане утверждена Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Согласно статистике, ежегодно в подразделения по защите женщин от насилия обращается больше 40 тысяч женщин и это только те, которые не побоялись написать заявление - вы считаете это нормально? Мы говорим о том, что мы хотим попасть в число самых развитых стран мира! Как? Если наши некоторые мужчины ведут себя как в средневековье? Каждая третья женщина, на протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам жестокого обращения! Вы хотели знать буду ли я заниматься общественной деятельностью? Да и буду делать это по-своему. Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми - вот моя цель, мой вклад в общество! Спасибо всем вам за то, что дали понять, что по-настоящему важно! Это мой новый инстаграм профиль - @dinagul.tasova (https://instagram.com/dinagul.tasova?utm_source=ig_profile_share&igshid=185i2brtw08pu) #динагультасова #динагуль

A post shared by Dinagul Tasova (@dinagul.tasova) on Dec 23, 2018 at 11:55am PST

 

وعلقت ديناغول قائلة: “الجروح الجسدية لا تقارن بالجروح العقلية والنفسية التي وجهها لي وقررت بعد ذلك أن لا أسكت وسأدافع عن حقوق المرأة”.

 

المصدر: sputniknews

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