- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- أستراليا تخلي 300 شخص من برج بالحديقة الأولمبية بسيدني خشية انهياره
- الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز
- «حزب الله» و«التيار الحر» تَشارَكا «طبْخ السمّ» ويَتَصارَعان على ضفافه
- عون من بكركي: إنها معركة سياسية وأعراف جديدة بتشكيل الحكومة
- المحلل السياسي سامي نادر: «الطائف» يتآكل وعلى الدستور السلام
- كانت سنة الحلول المستحيلة
- ميقاتي لعون: تمنياتنا لكم وللبنانيين بميلاد مجيد وليكن مناسبة للعودة للدستور وروحيته
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
- الكنيسة تستنفر لـ"العهد".. وباسيل يلوّح بالفيدرالية
- لا للنشر بالعامية نعم للعربية الفصحى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- من الحالات التي تجعل المجامعة مؤلمة للمرأة!!
- هموم تكبير الثدي لدى المرأة
- الطول الطبيعي للقضيب الذي يعمل على اسعاد الزوجة!!
- الحميمية يزيد احتمال خصوبتهم وإنجابهم للأطفال
- من فظائع التربية الجنسية الخاطئة للإناث
- تشريح فتحه الشرج واسباب النهي عن وطء الدبر بالصور
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- أيام صعبة لترامب.. تراشق مع الكونغرس وتعطيل للحكومة ونزيف بالبورصة
- قال إنها سياسية.. 7 سنوات سجنا لنواز شريف بقضيتي فساد
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- أمل بإعادة إحياء المبادرة الرئاسية للحكومة.. الراعي: ما يفعله المسؤولون جريمة
- هيبة رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس.. في مهب الريح
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
- القهوة.. حكاية مزاج وصدفة اكتشفها راعي ماعز
- للنساء... فوائد خفية للحمص
- هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة قصوى.. فهل تتناولونها؟
- أخت كارادشيان الصغيرة تجمع 900 مليون دولار في 3 سنوات
- اتفاق بين حزب الله والتيار على وقف التراشق الإعلامي والاتصالات الحكومية مجمّدة
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- حكومة لبنان إلى 2019... وتوتّر بين «الحر» و«حزب الله»
- «سوليدير» على حافة الانهيار.. خسرت 100 مليون دولار في 6 أشهر
- بري انتقد "استخفاف" باسيل وروى قصة سحب عدرة ورفض بشدة اقتراح الحريري طلب تعديل الحقائب
- ثمن البديل الإيراني في العراق
- هشام عيتاني يسعى لشراء بنك الاعتماد الوطني
- وصفة السلطة للتصحيح المالي: خفض الأجور ورفع أسعار الكهرباء!
- كَلِمَة لا بُد أن تُقال في حَقِّ الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي طَالب بمَلكيّة دُستوريّة.. وحُقوق كامِلَة للمَرأة.. وعارَض القَواعِد الأمريكيّة واسْتَحقَّ لقب “الأمير الأحمَر”.. وهذا ما قالَه في آخِر مُكالَمة هاتفيّة معه
- رسالة «حزب الله» وصلتْ إلى «التيار الحر»... لا للثلث المعطّل
اخترنا لكم
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
تعرضت نائبة كازاخستانية للضرب المبرح من قبل مجهولين، وذلك بسبب لباسها الفاضح خلال مشاركتها في حفل عرض أزياء في مدينة أستانا الكازاخستانية.
وأعلنت النائبة في البرلمان الكازاخستاني، ديناغول تاسوفا، على صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” أنها تعرضت لضرب مبرح من قبل رجال خلال مشاركتها في حفل أزياء في مدينة أستانا.
ولفتت إلى أن الاعتداء حصل بسبب اعتبار بعض الأشخاص أنها ترتدي ملابس فاضحة وغير لائقة، لها كونها نائبة في البرلمان وتمثل الشعب الذي أعطاها ثقته.
ونشرت النائبة الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، ما أثار ضجة كبيرة في المجتمع الكازاخستاني بين مؤيد ومعارض لضرب المرأة.
View this post on Instagram
Бить или не бить? Вот в чем вопрос! После новости о показе, в котором я принимала участие на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram (@dinagul.tassova) удалили и причина всему - грудь. Я как модель делаю свою работу и делаю её хорошо. Когда я вышла на сцену все аплодировали. После показа ко мне подходили женщины с теплым отзывами и фотографировались. Открою вам секрет - у меня и до этого и были показы в прозрачном белье и в купальниках. Я просто делаю свою работу на сцене! Так же как и каждый из вас! Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому. А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат «поддержки» как мне казалось «близкого» человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить. Я узнала, что у нас в Казахстане утверждена Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Согласно статистике, ежегодно в подразделения по защите женщин от насилия обращается больше 40 тысяч женщин и это только те, которые не побоялись написать заявление - вы считаете это нормально? Мы говорим о том, что мы хотим попасть в число самых развитых стран мира! Как? Если наши некоторые мужчины ведут себя как в средневековье? Каждая третья женщина, на протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам жестокого обращения! Вы хотели знать буду ли я заниматься общественной деятельностью? Да и буду делать это по-своему. Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми - вот моя цель, мой вклад в общество! Спасибо всем вам за то, что дали понять, что по-настоящему важно! Это мой новый инстаграм профиль - @dinagul.tasova (https://instagram.com/dinagul.tasova?utm_source=ig_profile_share&igshid=185i2brtw08pu) #динагультасова #динагуль
وعلقت ديناغول قائلة: “الجروح الجسدية لا تقارن بالجروح العقلية والنفسية التي وجهها لي وقررت بعد ذلك أن لا أسكت وسأدافع عن حقوق المرأة”.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- أمبر هيرد من دون ملابس داخلية!
- عام 2018 عربيا: منتخبات مخيبة في المونديال وأندية مشجِعة
- عام 2018: عشرة أحداث رياضية بارزة
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ بونداي وبايرون باي (صور)
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)