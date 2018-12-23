نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة

تعرضت نائبة كازاخستانية للضرب المبرح من قبل مجهولين، وذلك بسبب لباسها الفاضح خلال مشاركتها في حفل عرض أزياء في مدينة أستانا الكازاخستانية.

وأعلنت النائبة في البرلمان الكازاخستاني، ديناغول تاسوفا، على صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” أنها تعرضت لضرب مبرح من قبل رجال خلال مشاركتها في حفل أزياء في مدينة أستانا.

ولفتت إلى أن الاعتداء حصل بسبب اعتبار بعض الأشخاص أنها ترتدي ملابس فاضحة وغير لائقة، لها كونها نائبة في البرلمان وتمثل الشعب الذي أعطاها ثقته.

ونشرت النائبة الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، ما أثار ضجة كبيرة في المجتمع الكازاخستاني بين مؤيد ومعارض لضرب المرأة.

وعلقت ديناغول قائلة: “الجروح الجسدية لا تقارن بالجروح العقلية والنفسية التي وجهها لي وقررت بعد ذلك أن لا أسكت وسأدافع عن حقوق المرأة”.