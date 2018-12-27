بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض لمحاولة اغتيال

لا تزال بابا فانجا، العجوز البلغارية الشهيرة التي تنبأت بأحداث 11 سبتمبر/أيلول وبريكست وصعود تنظيم "داعش" الإرهابي، تشغل ملايين الأشخاص حول العالم بشأن صحّة توقعاتها لعام 2019، وذلك على الرغم من وفاتها منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.

ووفقا لـ"بابا"، فإنّ اثنين من أبرز زعماء العالم سيقعان في مشاكل هذا العام، حيث سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال من قبل شخص ضمن فريقه الأمني، في حين سيفقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمعه بسبب مرض غامض.

وتوقعت بابا، أنّ تسونامي هائلا سيدمّر أجزاء كبيرة من آسيا وستنزلق أوروبا تحت انهيار اقتصادي كارثي. بحسب ما أورد موقع "ديلي ميل" وتساءل: "هل يمكن لأي من هذه التوقعات أن تصبح حقيقة؟".

ونجا بوتين من محاولة اغتيال واحدة على الأقل، أحبطت في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2012. بيد أنّ الرئيس الروسي يحيط نفسه اليوم، بمجموعة من القناصة المدربين تدريباً عالياً مهمتهم الوحيدة هي إبقاؤه على قيد الحياة.

أما بالنسبة إلى دونالد ترامب، فمن المتوقع أن يكون عام 2019 كارثياً عليه، إذ إنه لن يستسلم فقط لمرض غير مبرر يسبب له الغثيان وطنينا في الأذن وصدمة الدماغ وفقدان السمع، بل إنّ أحد أفراد عائلته سيتعرّض لحادث سيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبلوماسيين أميركيين في كوبا والصين يعانون من مرض فقدان السمع الغامض وطنين الأذن، الذي يعتقد أنه ناجم عن التعرض المفرط للإشعاع الكهرومغناطيسي الإشعاعي نتيجة التنصت أو المراقبة، بحسب ما أفادت تقارير خلال هذا العام.

أمّا عن تنبؤ بابا بأنّ أوروبا ستعاني من انهيار اقتصادي هائل، يقول البعض إنّه ممكن أن يحدث بسهولة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019.

وتعتقد بابا، أنّ أمواج تسونامي مدمرة تلوح في الأفق في العام المقبل، يمكن أن تمحو أجزاء من عدة بلدان آسيوية بما فيها باكستان والهند والصين واليابان وإندونيسيا.

وبالفعل كانت سنة تسونامي سيئة بالنسبة إلى إندونيسيا، التي عانت أسوأ خسائرها السنوية بسبب الكوارث في أكثر من عقد من الزمن.

العرّافة البلغارية بابا، التي توفيت عن عمر يناهز 85 سنة في عام 1996، كانت تعرف باسم نوستراداموس في البلقان، ويعتقد ملايين الناس حول العالم أنّها تمتلك قدرات خارقة. ففي عام 1979، أفادت التقارير بأنّ توقعاتها حقّقت نسبة نجاح بلغت 85 في المائة. وقالت للكاتب فالنتين سيدوروف إنّ روسيا ستصبح "رب العالم" بعد أن أصبحت أوروبا "أرضاً خاوية".

كما يقال إنّها تنبأت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر القول إنّ أوروبا كما هي معروفة اليوم ستتبدّل بحلول نهاية عام 2016 وإنّ جيشاً متطرّفاً من شأنه أن يغزو أوروبا، ويعتقد أنّه سيكون نتيجة انتشار تنظيم داعش في سورية والعراق.

ويقال إنّ بابا تنبأت بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حين قالت إنّ طائرتين صلبتين ستهاجمان الإخوة الأميركيين. بيد أنّها زعمت أنّ باراك أوباما سيكون آخر رئيس أميركي، ممّا دفع البعض إلى الاعتقاد أنّ دونالد ترامب لن يؤدي اليمين الدستورية قبل تنصيبه في وقت سابق من هذا العام.