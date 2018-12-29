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ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
جينيفر غيتس

بعد أن وقعت في شباك حبّه، زارت الابنة الصغرى لثاني أغنى رجل في العالم، مصر مع صديقها المصري نايل نصار، لقضاء فترة عيد الميلاد ورأس السنة، ونشرا صورا لزيارتهما عبر إنستغرام.

 

ومنذ أكثر من عام، انتشرت إلى العلن، أخبار العلاقة التي تربط جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، مع الشاب المصري نايل نصار.

 

ونشرت جينيفر، عبر حسابها في إنستغرام، صورة للأهرامات والنيل من أحد فنادق القاهرة، بينما نشر نصّار صورة تجمعهما في العاصمة المصرية، ونالت الصورتان سيلا من التفاعل عبر موقع التواصل.

 

نايل نصار وصديقته

 

وبدأت علاقة الحب بين الشاب المصري وابنة الملياردير الأميركي، من أعوام قليلة، ويجمع بين الطرفين حبهما لركوب الخيل، وسبق لنصار أن فاز بجائزة عالمية في الفروسية عام 2013.

 

صورة نشرتها ابنة بيل غيتس

 

ودرس نصار (27 عاما)، المولود لأب وأم مصريين، الاقتصاد في جامعة "ستانفورد" بولاية كاليفورنيا، وقد تعرف على جينيفر في نفس الجامعة.

 

وتبلغ جينيفر من العمر 22 عاما، وهي أصغر بنات الملياردير الأميركي بيل غيتس بعد كل من الابنة الكبرى فويبي وابنه روري.

 

جينيفر مع والدها

 

وبدأ نصار بمواعدة جينيفر منذ سنوات، ويقضيان عطلاتهما معا في الخارج، وكانا في زيارة إلى الكويت مطلع هذا العام.

 

يذكر أن ثروة بيل غيتس، والد جينيفر تبلغ حاليا وفقا لتقديرات فوربس 92 مليار دولار، وهو ثاني أغنى رجل في العالم بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس 130 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز

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