فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل

ماركل و"الحشيش"

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن واقعة غريبة، قد تشوه من صورة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حدثت خلال زفافها الأول.

وسرّبت الصحيفة رسائل بريد إلكترونية، تبادلتها ماركل مع إحدى الصديقات، تخبرها بأنها جهزت أكياسا صغيرة تحتوي على بعض الماريغوانا، لتوزيعها على الحاضرين في الزفاف.

كما قالت الصحيفة، إن دوقة ساسيكس قامت بلف سجائر الماريغوانا الممنوعة بنفسها ووضعتها في أكياس الهدايا التي وزعتها على الحضور، في حفل زفافها الأول.

وتزوجت ماركل من المخرج الأميركي تريفور إنغلسون في 2011، في حفل زفاف أقيم في جامايكا، ولكن زواجها لم يستمر سوى عامين.

ووفقا لأصدقاء مقربين من ماركل، فإنها ليست من مدخني الماريغوانا، لكنها قامت بتلك الحركة لإرضاء أصدقاء زوجها السابق.

وفي مطلع هذا العام، تم الكشف أن ابن أخت ميغان، هو شاب يدعى تايلر دولي، يتاجر في زراعة الماريغوانا، مما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا.

وتضاف هذه المشكلة الجديدة لماركل، لما تعانيه حاليا من خلاف مع زوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون بعد أن اتهمتها الأخيرة بالفظاظة في التعامل مع موظفي القصر الملكي.