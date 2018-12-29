منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل
المصنفة ايضاً في: فضائح السياسيين والشأن العام, منوعات

فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 139
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
فضيحة &quot;حشيش في الزفاف&quot;.. بطلتها ميغان ماركل
ماركل و"الحشيش"

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن واقعة غريبة، قد تشوه من صورة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حدثت خلال زفافها الأول.

 

وسرّبت الصحيفة رسائل بريد إلكترونية، تبادلتها ماركل مع إحدى الصديقات، تخبرها بأنها جهزت أكياسا صغيرة تحتوي على بعض الماريغوانا، لتوزيعها على الحاضرين في الزفاف.

 

كما قالت الصحيفة، إن دوقة ساسيكس قامت بلف سجائر الماريغوانا الممنوعة بنفسها ووضعتها في أكياس الهدايا التي وزعتها على الحضور، في حفل زفافها الأول.

 

وتزوجت ماركل من المخرج الأميركي تريفور إنغلسون في 2011، في حفل زفاف أقيم في جامايكا، ولكن زواجها لم يستمر سوى عامين.

 

ووفقا لأصدقاء مقربين من ماركل، فإنها ليست من مدخني الماريغوانا، لكنها قامت بتلك الحركة لإرضاء أصدقاء زوجها السابق.

 

وفي مطلع هذا العام، تم الكشف أن ابن أخت ميغان، هو شاب يدعى تايلر دولي، يتاجر في زراعة الماريغوانا، مما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا.

 

وتضاف هذه المشكلة الجديدة لماركل، لما تعانيه حاليا من خلاف مع زوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون بعد أن اتهمتها الأخيرة بالفظاظة في التعامل مع موظفي القصر الملكي.

 

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)