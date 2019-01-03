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بسبب "خرافة".. العنب يقتل طفلا ليلة رأس السنة
شهدت مدينة خيخون الإسبانية ليلة رأس السنة واقعة مأساوية، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعدما اختنق في منزله إثر تقليد غريب.
ويعتقد الإسبان أن تناول 12 حبة عنب في ليلة رأس السنة، يجنب الإنسان الحظ السيئ، وهو ما أجبروا الطفل على فعله، لكن النتائج كانت كارثية حيث اختنق وتوفي.
ورغم نقل الطفل إلى مستشفى في خيخون إلى الشمال من إسبانيا، فإن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، حسب صحيفة "صن" البريطانية.
وينتمي الطفل لعائلة مهاجرة من الإكوادور تعتقد في الخرافات التي تقول إن كل حبة عنب من الـ12 تمثل شهرا جيدا مقبلا.
ولا تسمح العائلات الإسبانية عادة للأطفال بالمشاركة في هذه العادة، لأنها تشكل خطورة بسبب تناولهم حبات العنب بسرعة كبيرة.
وتقول الصحيفة إن الأطفال يختنقون من العنب كل عام لهذا السبب، حيث أحيانا ما تتوقف الحبات في القصبة الهوائية مما يمنع التنفس.
وكانت مأساة مماثلة وقعت في عام 2016 عندما اختنق طفل حتى الموت، بسبب تناوله العنب في مطعم للوجبات السريعة، لذلك ينصح بقطع العنب قبل تقديمه للأطفال.
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سيدني - استراليا
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