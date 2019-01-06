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ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها &quot;العربي&quot; في البيت الأبيض
تيفاني ترامب

بعد أن قابلت "حبيبها" الصيف الماضي في اليونان، نشرت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأميركي، ولأول مرة صورة في البيت الأبيض تجمعها مع الشاب الثري مايكل بولس الذي يبدو في طريقه ليكون "عريس المستقبل".

 

ونشرت تيفاني، الابنة الصغرى، للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة مع بولس في "الغرفة الحمراء"، وهي إحدى 3 صالات في البيت الأبيض غير مخصصة لإقامة عائلة الرئيس.

 

ومن غير الواضح، متى زار بولس البيت الأبيض، وفيما إذا كان قابل الرئيس أم لا، لكن تيفاني كانت قد نشرت صورة لها بنفس الفستان الذي ترتديه في صورتها الجديدة مع صديقها في البيت الأبيض، بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، حسب مجلة "بيبول".

 

تيفاني مع بولس

 

وكانت تيفاني قابلت بولس لأول مرة في ناد ليلي في جزيرة "ميكونوس" باليونان تملكه النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان، وفقا لما نقلت المجلة عن مصادرها.

 

وقال موقع "بيج سيكس" المختص بأخبار المشاهير، إن بولس، الذي نشأ في مدينة لاغوس النيجيرية، هو ابن المليارير اللبناني الأصل مسعد بولس.

 

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن عائلة بولس ثرية جدا، حيث يمتلك مسعد في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

 

وكانت تيفاني قدمت بولس لأفراد عائلتها خلال احتفالات عيد الشكر، قبل أن يتبع ذلك زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.

 

وكان بولس يدرس في مدرسة للنخبة بنيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن من أجل إكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغني راب. وأسست أسرتهما في نيجيريا "مجموعة بولس للمشاريع" و"مجموعة شركات SCOA"، التي يتم تداول أسهمها في البورصة.

 

وولدت تيفاني من زوجة ترامب الثانية، مارلا مابلز، وقالت سابقا إنها انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها.

 

وتتابع حاليا دراسات في القانون بجامعة جورج تاون، كما أنها لا تظهر إلى جانب أبيها في المناسبات الرسمية أو الخاصة.

المصدر: سكاي نيوز

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