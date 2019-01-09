بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية

Loading the player...

قرر مواطن تركي التعبير عن استيائه بعد أن فرضت بلاده قانوناً جديداً على استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر، فاصطحب حماره للتسوق معه في محافظة نيدا جنوب تركيا.

وتداولت عدة مواقع على تويتر مقطعاً مصوراً للرجل وهو يتنقل بين رفوف البضائع بصحبه حماره، ويضع احتياجاته في جراب من القماش فوق ظهر الحمار، احتجاجاً منه على قانون أصدرته السلطات التركية بعدم مجانية الأكياس البلاستيكية ودفع ثمنها.

ويفرض القانون الجديد دفع ربع ليرة عن كل كيس بلاستيكي، وقامت المتاجر والمحلات بمنع تقديم الأكياس بالمجان للمواطنين بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، حيث بدأ تنفيذ هذا القانون.