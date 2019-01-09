- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
- خطوة إلى الأمام...خطوتان إلى الوراء
- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- أين تعويضات موظفي أوجيرو؟
- معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
- لبنان: أزمة تشكيل الحكومة تتشعب وبكركي تدفع باتجاه «قمة مسيحية»
- بري: الحكومة الجديدة «في خبر كان»
- «نورما» تنحسر اليوم.. لكن الآتي أعظم
- 3400 دولار غرامة لزوجة تركية خرقت "واجب الإخلاص"
- الحوثيون يد إيران العابثة في اليمن
- بحث عن سراب في اليمن
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام
- أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف
- كيف يقوّم المحيطون بحزب الله ”جموح” باسيل الى ضمان الرئاسة الاولى؟
- أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟
- هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 نفسها؟
- الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم يعد يعجبنا!
- "نورما" مستمرة والثلوج تلامس الـ500 م
- روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله
- دار الفتوى و"طبش" الحريرية السياسية
- لماذا قررت نساء عدم إزالة شعر أجسادهن؟
- السعودية: رهف القنون تغادر مطار بانكوك بتصريح دخول مؤقت
- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- العهد "ينأى بنفسه" عن استفزاز هدّد القمة
- العاصفة تأسر الطبيعة والسياسة ودعوة سوريا تهدّد القمة بالتأجيل
- هل يُشكِّك "حزب الله" في تحالف عون استراتيجياً؟
- خريطة «الإنقسامات» الداخلية والخارجــية من القمّة الإقتصادية
- «حزب الله» ضمان في الإتّجاهين!
- اللهُ يَرُدُّ اعتذارَكِ بالشَكل
- الجنرال الأبيض يُغطي الضنّية: إنقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وجلسات سمر
- «تسوية العصر»: هل تُعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟
- الخليل : متمسّكون بالحريري!
اخترنا لكم
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
قرر مواطن تركي التعبير عن استيائه بعد أن فرضت بلاده قانوناً جديداً على استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر، فاصطحب حماره للتسوق معه في محافظة نيدا جنوب تركيا.
وتداولت عدة مواقع على تويتر مقطعاً مصوراً للرجل وهو يتنقل بين رفوف البضائع بصحبه حماره، ويضع احتياجاته في جراب من القماش فوق ظهر الحمار، احتجاجاً منه على قانون أصدرته السلطات التركية بعدم مجانية الأكياس البلاستيكية ودفع ثمنها.
ويفرض القانون الجديد دفع ربع ليرة عن كل كيس بلاستيكي، وقامت المتاجر والمحلات بمنع تقديم الأكياس بالمجان للمواطنين بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، حيث بدأ تنفيذ هذا القانون.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- 3400 دولار غرامة لزوجة تركية خرقت "واجب الإخلاص"
- الحوثيون يد إيران العابثة في اليمن
- لماذا قررت نساء عدم إزالة شعر أجسادهن؟
- السعودية: رهف القنون تغادر مطار بانكوك بتصريح دخول مؤقت
- بعد 12 عاما عرفت أن والد طفلتها هو عشيقها
- عشيقتا "الكعب العالي".. فضيحة مخجلة لنجم نيوكاسل السابق
- الاثنين الأزرق.. يوم عالمي للخيانة الزوجية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)