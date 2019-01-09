لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه

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تعرض لص سيء الحظ في البرازيل لموقف لا يحسد عليه عندما حاول سرقة هاتف فتاة كانت بانتظار سيارة أجرة.

اللص سيئ الحظ كان قد تقدم من فتاة كانت بانتظار قدوم سيارة أجرة، ليقوم بتهديدها باستخدام مسدس ورقي، بحسب مانقلت "غلوبو".

اللص الذي حاول سرقة هاتف الفتاة، التي لم تكن سوى بوليانا فيانا المصارعة في الفنون القتالية، و التي بادرته بحركة قتالية على وجهه، لتقوم بتثيته لحين قدوم الشرطة.

اللص الذي نقل أولا للمشفى لمعاينته بعد تعرضه للكمات من بطلة الفنون القتالية، نقل بعدها إلى مركز الشرطة.

من جهته علق دانا وايت، رئيس اتحاد مصارعة الفنون القتالية قائلا" فكرة سيئة سيئة" في إشارة لمحاولة سرقة المصارعة و النتائج التي تترتب عليها.