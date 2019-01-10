كيف أنقذ الهاتف المحمول الفتاة السعودية رهف؟

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ساهمت نداءات الفتاة السعودية رهف محمد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بانتشار قضيتها بسرعة البرق بعد فرارها من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند.

ولجأت رهف إلى استخدام "تويتر" بعد منعها من دخول تايلاند واحتجازها بمطار العاصمة بانكوك.

وقد أعلنت الأمم المتحدة عن رهف لاجئة شرعية.