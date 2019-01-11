انظر ماذا يحدث عندما نسلق البيض بالمايكروويف

وجه سول مغطى كالمومياء بعد العلاج في المستشفى

يستهين كثير من الناس باتباع التعليمات بشأن كيفية استخدام المايكروويف، والأطعمة أو المأكولات التي يجب استخدامها بهذا الجهاز.

فقد قام أحد عمال المصانع بمحاولة لسلق بيضتين بواسطة المايكروويف، متبعا تعليمات على الإنترنت، من أجل إعداد ساندويشة سريعة.

لكن بدلا من أن يكون البيض وجبة العامل سول مورتون (44 عاما)، أصبح وجبه وجبة للبيض، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

واتباعا للتعليمات على الإنترنت، وضع سول بيضتين في كأس من الماء داخل المايكروويف لمدة دقيقة.

وبمجرد أن وضع ملعقة داخل الكأس لإخراج البيضة من داخله، انفجرت البيضة في وجهه.

وفي البداية اعتقد سول أن البيضة تسحل عن وجهه قبل أن يدرك أن الجلد على أنفه وخده أخذ يتقشر بفعل سخونة البيضة التي انفجرت في وجهه.

وبعد مراجعة المستشفى، تبين أن سول يعاني من حروق في عينه اليسرى وأجزاء من خده وأنفه.

ونشر سول صورا له بعد الإصابة في محاولة منه لتحذير الآخرين من مغبة ارتكاب حماقة مثل التي ارتكبها في مطبخ منزله في بانتيموين بمقاطعة فلينتشاير بإنجلترا.

كما أوضح سول طبيعة الألم الذي تعرض له، وقال "إنه كصب ماء ساخن مباشرة من الإبريق على جسمك دون تبريد، ولكن هذا حدث على عيني ووجهي".

وأضاف: "ركضت إلى الحمام وحاولت غسل وجهي بماء بارد، وفي البداية اعتقدت أن بياض البيضة عالق في وجهي، قبل أن أدرك أن جلدي كان يتقشر تحت عيني وخدي وأنفي.. وبعد حدوث هذا كله وبدأ وجهي ينتفخ أدركت أنه يجب أن أتصل بقسم الطوارئ".

وأوضح أن ما حدث هو أن الماء كان يغلي في الكأس، وتشكل غشاء منع خروج الماء المغلي من الكأس، وعندما حاولت إخراج البيضة منه بواسطة الملعقة ثقبت الغشاء فانفجر الماء من تحته".